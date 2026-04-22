Un joven resulta herido de gravedad antes de ir a la Feria: un registro eléctrico explotó al intentar guardar las llaves dentro

Un joven está herido de gravedad tras un incidente sufrido este pasado martes cuando se iba a la Feria de Sevilla con sus amigos. Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Sevilla, durante su balance diario del día anterior, los Bomberos tuvieron que trasladarse a la calle Abades por un incendio en un registro eléctrico que explotó.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha explicado que en torno a las 20.47 horas se produjo la explosión de un registro eléctrico en esta calle del centro de Sevilla. Los Bomberos fueron informados de que un grupo de jóvenes, que no quería llevarse las llaves a la Feria, intentó meterlas en la caja de registro.

Sin embargo, al meter las llaves, la caja estalló con el desgraciado infortunio de afectar a la cara de uno de estos jóvenes, que es el que se encuentra herido.

Otras incidencias en el Martes de Feria

En materia de seguridad, se gestionaron este pasado martes un total de 367 incidencias durante todo el día, desde las 7 de la mañana. Se realizaron 159 pruebas de alcoholemia, de las que dos fueron positivas. Una "jornada tranquila" en la que hubo cinco detenciones, una de ellas por robo con violencia en el Puente de las Delicias y otra por atentado a la autoridad tras agredir a vigilantes de la Cruz Roja.

Los Bomberos inspeccionaron 483 casetas y atendieron dos incendios de poca gravedad dentro del Real, por una freidora y un poste.

También se denunciaron cinco casetas por incumplimiento de horario, procediendo a la clausura de dos de ellas. Además, se intervinieron 70 ramos de flores, prendas falsificadas y almohadillas en la Plaza de Toros.

Por parte de Protección Civil se realizaron 957 intervenciones, "lo que supone agradecer la labor de los voluntarios que prestan un apoyo inestimable a los cuerpos de seguridad".