María del Monte, abierta a un encuentro con Isa Pantoja en la Feria de Abril

María del Monte ha vuelto a demostrar que la Feria de Abril de Sevilla ocupa un lugar muy especial en su vida. Junto a Inmaculada Casal, la artista ha compartido la emoción con la que afronta una celebración que vive con especial intensidad y que este año coincide además con su cumpleaños. Entre música, ambiente festivo y ganas de pasarlo bien, ha avanzado que estrenará nuevas sevillanas y que piensa aprovechar al máximo unos días marcados por la alegría y la tradición.

Sin embargo, cuando la conversación ha girado hacia asuntos familiares, María ha preferido marcar distancias. Preguntada por Kiko Rivera, que habría retomado la relación con su madre Isabel Pantoja tras años de distanciamiento, se ha mostrado incómoda y ha evitado entrar en valoraciones. "Yo no entro en temas familiares de nadie, es que de verdad, no me siento cómoda, no es mi estilo. Que el amor siga moviendo el mundo, funcionará de otra manera", ha señalado, dejando clara su voluntad de mantenerse al margen de cuestiones personales ajenas.

Discreción sobre su entorno personal

La cantante ha insistido en que prefiere preservar su vida privada lejos del foco mediático, aunque sí ha reconocido que los reencuentros familiares siempre son algo positivo. Con un tono sereno, ha reiterado su deseo de que reine la salud, la felicidad y la paz, y ha puesto el acento en lo verdaderamente importante para ella en estas fechas: disfrutar de la feria, de la música y de la compañía.

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También ha sido preguntada por si verá a Isa Pantoja durante la feria, a lo que ha respondido con naturalidad: "No lo sé, ojalá. Ya os he dicho que ni fue la primera vez ni será la última. No me escondo ni de nada ni de nadie, lo que tenga que ser será. Yo la adoro y ella a mí, ya está". En cambio, sobre si se encontrará con su sobrino Antonio Tejado, ha preferido no contestar y despedirse, manteniendo así su habitual discreción ante las cuestiones más delicadas.