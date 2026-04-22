Martes de Feria en la caseta de la Fundación Cajasol: un año más, la cita más concurrida del Real

Hay citas en la Feria de Abril que no necesitan invitación para estar en boca de todos. Y así ocurrió en la caseta de la Fundación Cajasol. Este martes volvió a quedar claro que no es solo un punto de encuentro, sino uno de los grandes termómetros sociales del Real.

Desde primeras horas de la tarde, Pascual Márquez 113 se convirtió en un ir y venir constante de rostros conocidos y conversaciones que solo se producen cuando coinciden quienes tienen algo que decir.

La recepción institucional congregó a representantes del Gobierno andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial y de distintos cuerpos consulares, además de representantes de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, empresarios, creadores de contenido, deportistas y profesionales de los medios de comunicación.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ejerció de anfitrión en una cita que, lejos de improvisarse, lleva años consolidándose como una de las más esperadas del martes de Feria, donde la pluralidad de perfiles volvió a subrayar la relevancia de este día, que se ha consolidado como uno de los más concurridos de la semana.

Entre sevillanas y el paso de quienes se acercaban a saludar, el ambiente fue tornándose cada vez más distendido, favoreciendo el encuentro entre instituciones y los principales agentes sociales de la ciudad. Un contexto más cercano de lo habitual que facilitó el intercambio de impresiones como solo en Sevilla sabemos hacer: bajo un cielo de farolillos.

Con esta cita, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con Andalucía y con la creación de espacios que impulsan el diálogo, la colaboración y la proyección cultural y social del territorio. Un año más, la entidad pone de relieve que la Feria no solo es tradición, sino también una oportunidad privilegiada para estrechar lazos y reforzar aquello que nos une como comunidad.