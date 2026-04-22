Martes de Feria en la caseta de la Fundación Cajasol: un año más, la cita más concurrida del Real
La recepción en Pascual Márquez reúne a instituciones, empresarios y figuras clave en uno de los encuentros más esperados de la Feria de Abril
Hay citas en la Feria de Abril que no necesitan invitación para estar en boca de todos. Y así ocurrió en la caseta de la Fundación Cajasol. Este martes volvió a quedar claro que no es solo un punto de encuentro, sino uno de los grandes termómetros sociales del Real.
Desde primeras horas de la tarde, Pascual Márquez 113 se convirtió en un ir y venir constante de rostros conocidos y conversaciones que solo se producen cuando coinciden quienes tienen algo que decir.
La recepción institucional congregó a representantes del Gobierno andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial y de distintos cuerpos consulares, además de representantes de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, empresarios, creadores de contenido, deportistas y profesionales de los medios de comunicación.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ejerció de anfitrión en una cita que, lejos de improvisarse, lleva años consolidándose como una de las más esperadas del martes de Feria, donde la pluralidad de perfiles volvió a subrayar la relevancia de este día, que se ha consolidado como uno de los más concurridos de la semana.
Entre sevillanas y el paso de quienes se acercaban a saludar, el ambiente fue tornándose cada vez más distendido, favoreciendo el encuentro entre instituciones y los principales agentes sociales de la ciudad. Un contexto más cercano de lo habitual que facilitó el intercambio de impresiones como solo en Sevilla sabemos hacer: bajo un cielo de farolillos.
Con esta cita, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con Andalucía y con la creación de espacios que impulsan el diálogo, la colaboración y la proyección cultural y social del territorio. Un año más, la entidad pone de relieve que la Feria no solo es tradición, sino también una oportunidad privilegiada para estrechar lazos y reforzar aquello que nos une como comunidad.
- Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza: pronóstico muy grave
- Las mejores imágenes del Lunes de Pescaíto: arranca la Feria de Sevilla
- Muere Paco Aguilar, cantante, humorista y referente de la inclusión en Andalucía
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 21 de abril de 2026
- Morante anuncia una nueva fecha en la Maestranza: hará por quinta vez el paseíllo en septiembre
- Largas colas en el registro del Ayuntamiento de Sevilla para obtener la documentación para la regularización de inmigrantes
- Quién torea hoy en la Maestranza, martes 21 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
- FOTOGALERÍA | Imágenes de la cogida de Morante de La Puebla en la Maestranza