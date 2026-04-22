La Policía Nacional detiene a un varón por "tocamientos" a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este martes a un varón por presunta agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril. Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes oficiales, fue un amigo de la víctima el que alertó a los policías sobre los "tocamientos" que denunciaba haber sufrido la mujer. Al conocer lo sucedido, la Policía Nacional detuvo al varón y activó los protocolos habituales en caso de cualquier conato de agresión sexual, que dentro de la Feria de Sevilla se intentan aplicar con especial atención y contundencia, como han recordado nuevamente este año desde Subdelegación del Gobierno. Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre lo sucedido, que ya está investigándose.

Para atender lo más rápido posible denuncias de este tipo y otras que puedan suceder, la Policía Nacional y la Guardia Civil tiene desplegados cerca de 3.000 efectivos para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el recinto ferial. Además, como en ediciones anteriores, entre ellos hay también agentes de paisano sobre el albero con el objetivo de prevenir y también de reaccionar de manera inmediata ante cualquier delito.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano recalcó que, con la operación Albero, hay "miembros de la Brigada de Policía Judicial que, vestidos de paisanos, tratan de prevenir y también de reaccionar de manera inmediata ante cualquier delito, fundamentalmente los vinculados contra las personas, contra el patrimonio, o incluso contra menores". Durante el pasado año, el despliegue de estos efectivos "permitió que el número de hurtos registrados en la propia Feria se redujera respecto al año inmediatamente anterior". Y no solo hurtos: "En el 2025, se abortaron algunas situaciones por parte de esta unidad, incluyendo posibles hechos de acoso o de abuso sexual", ha destacado Francisco Toscano ante los medios.

Espacios seguros del Ayuntamiento para mujeres

El Ayuntamiento de Sevilla, en su apuesta por tener una Feria de Abril más segura, inclusiva y libre de violencia, ofrece espacios seguros para mujeres y el colectivo LGTBIQ+, una iniciativa puesta en marcha por primera vez el pasado año y que en 2026 ha ampliado del horario de atención por parte de los voluntarios de Cruz Roja, de 19:00 a 2:30 horas.

En una visita a estos puntos en el Real, el delegado de Igualdad, José Luis García, destacó que "cualquier mujer o persona del colectivo LGTBIQ+ sepa que no está sola, que hay un lugar cercano al que acudir y un equipo preparado para atenderle con rapidez, sensibilidad y eficacia. No se trata solo de reaccionar ante una situación de riesgo, sino también de prevenir, de sensibilizar y de construir entre todos una Feria basada en el respeto".

Estos espacios, concebidos como lugares de acogida, atención y acompañamiento, estarán ubicados en tres enclaves estratégicos del Real: el hospital de campaña, en la avenida Alfredo Kraus; en la caseta de niños perdidos, en la calle Gitanillo de Triana, 126; y en la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. En ellos, personal técnico especializado y voluntariado de Cruz Roja ofrecerán apoyo inmediato ante cualquier situación de acoso, agresión o violencia, además de información y orientación a quienes lo necesiten. Estos puntos funcionarán además como enlace directo con los servicios sanitarios y los dispositivos de seguridad, garantizando una actuación coordinada en caso de incidencia.