El pueblo de Sevilla que se transformará en un cuento medieval con pasacalles, talleres y artesanía: todo lo que tienes que saber de la programación, horarios y ubicación

El municipio hispalense de La Puebla de Cazalla viajará en el tiempo hasta la Edad Media y se transformará en un escenario de cuento con su Mercado Medieval de la Fantasía, que se celebrará desde este viernes y durante todo el fin de semana.

Durante la cita, vecinos y visitantes podrán disfrutar de pasacalles, talleres, puestos de artesanía, comida y actividades para todas las edades.

De ese modo, durante tres días, La Puebla de Cazalla será el lugar perfecto para que grandes y pequeños disfruten de un "ambiente único lleno de magia y diversión", tal y como ha asegurado el propio Ayuntamiento de la localidad.

Un plan familiar con música, juegos y tren turístico en Sevilla

Una iniciativa que arrancará este viernes y se extenderá hasta el domingo con toda clase de iniciativas para todas las edades, como pasacalles Disney, música en vivo, juegos, talleres, mercadillos y un tren turístico para los asistentes.

"Es un plan perfecto para compartir en familia y vivir una experiencia inolvidable donde la fantasía medieval cobra vida en cada rincón", han recalcado desde el Ayuntamiento.

El Paseo Francisco Bohórquez será el epicentro de la actividad

La amplia agenda de actividades con la que contará el Mercado Medieval de la Fantasía se llevará a cabo en el Paseo Francisco Bohórquez, que se llenará de iniciativas culturales, gastronómicas, históricas y de ocio pensadas tanto para adultos como para los más pequeños.

Este evento que espera llenar de vida y visitantes la localidad arrancará el viernes a las 18.00 horas con la apertura del mercado, a lo que seguirá a las 19.30 horas un espectáculo de magia.

El sábado habrá pintacaras, malabares y espectáculo de fuego

La programación continuará el sábado a las 11.00 horas con la apertura del mercado, tras lo que se podrá disfrutar a las 12.00 horas de un pintacaras infantil.

A las 17.30 horas, se llevará a cabo espectáculos de monociclo, malabares, zancudos y una animación infantil, así como un espectáculo de fuego.

El domingo cerrará con títeres y animación Disney

El domingo comenzarán las actividades a las 11.00 horas con la apertura del mercado y, a las 12.00 horas, con un espectáculo de títeres.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se podrá disfrutar de una animación Disney con pasacalles con los personajes más queridos, cuentacuentos y juegos musicales.

Además, durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de música, tren turístico y atracciones infantiles, además de barra con bebidas, tapas y montaditos, y actuaciones de DJ.