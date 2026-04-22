El tranvibús, el nuevo plan para acercar la Feria a Sevilla Este: una media de 50 minutos de trayecto y quejas por los atascos

El tranvibús ya ha vivido su primera noche de Pescaíto y su primer día completo de Feria. Ya sabe lo que es atravesar media ciudad para llegar al Real y, de momento, lo ha hecho con luces y sombras. Era el gran estreno del plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento para esta semana especial, donde millones de personas se trasladan a Los Remedios haciendo uso de las diferentes alternativas de transporte o a pie, pensando sobre todo en los miles de vecinos que se desplazan desde Sevilla Este y Torreblanca. Y en cuanto a viajeros, ha superado con creces el estreno de la LE implantada el año pasado para llegar hasta la contraportada. Hasta 11.486 usuarios se montaron en el tranvibús para ir a la Feria durante el pasado lunes de Pescaíto, un 16,3% más.

"Una jornada sin incidencias. Pese a ser el Pescaíto, que se concentra la llegada al Real en la misma hora, las retenciones del tráfico fueron muy puntuales", comenzaba valorando este martes el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, durante el balance diario del día anterior. A preguntas de este periódico, hacía un balance "muy positivo", con una duración estimada de entre 40 y 50 minutos para llegar del inicio al final de la línea en función de la intensidad del tráfico. "Es verdad que en los momentos de tráfico intenso hubo alguna retención y se tardó algo más", reconocía Pimentel, "pero a lo largo de toda la tarde y toda la noche, y a las cifras me remito, creo que ha sido muy positivo".

Desde el Ayuntamiento se estima que el tranvibús va a ser muy utilizado en lo que queda de Feria, y se congratulan de la "receptividad grande" en el distrito de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca con mensajes positivos recibidos de forma directa y por redes sociales en las últimas horas. Y las opiniones entre los usuarios consultados por este periódico son dispares, en función del momento de uso del tranvibús, con quejas también a través de Twitter.

Tiempos y recorrido del tranvibús El horario de esta ampliación del tranvibús para lo que queda de semana es desde las 12.00 horas hasta las 7.00 del día siguiente. Tussam pondrá a disposición de sus usuarios una flota de entre 14 y 16 coches que tendrán una frecuencia de paso de entre seis y ocho minutos. En total, ofertarán 144.000 plazas. Así, las paradas, como ahora, serán: Torreblanca, Avenida de la Aeronáutica, Avenida de las Ciencias I, Avenida de las Ciencias II, Palacio de Congresos, Cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Kansas City I, Kansas City II, Santa Justa y Luis de Morales. A partir de aquí, se suprime la vuelta por La Buhaira y suma tres paradas nuevas: Diego Martínez Barrios, Cardenal Bueno Monreal y la Contraportada.

En líneas generales, hay una sensación de satisfacción, como cuentan algunos viajeros tras bajarse en la contraportada, con trayectos que incluso bajan hasta la media hora de duración. El problema, según las voces consultadas, reside en hora punta y cuando el tráfico se colapsa. "El problema es que no se garantiza en Cardenal Bueno Monreal un carril exclusivo, y el carril bus y taxi del Puente de las Delicias sólo tiene una raya roja pintada en el suelo que es invadida por los vehiculos particulares. Entonces la línea no puede rendir al ritmo que debiera, incluso sobredotando la línea de unidades", analiza Francisco Cárdenas, presidente del Comité de Empresa de Tussam. "Desde Bueno Monreal hasta la contraportada se quedan vehículos bloqueados. En el resto del recorrido no hay problema. Los tiempos de espera y las colas es una consecuencia, evidentemente. Ya avisamos que sin una renovación de flota e incluso incrementando el número de unidades disponibles está muy tensionada, y máxime en Feria con un incremento de oferta importantisimo", añade.

Viajeros haciendo cola para montarse en el tranvibús rumbo a la Feria de Sevilla / El Correo

De autobuses completos a rápidos trayectos

Según el momento del día, la valoración sobre el arranque del tranvibús en la Feria cambia entre los usuarios. "Dos horas montado en el tranvibús para llegar a la Feria desde Sevilla Este. Dos horas", publicaba un viajero en Twitter. "Desastre el primer día de la linea de tranvibús. Segunda parada y autobús no para porque va completo. Cola en mitad de los carriles y mas de 25 minutos entre autobuses", señalaba otra usuaria. "Algunos tenemos que trabajar los días de Feria", criticaba una, adjuntando una captura de la app de Tussam con esperas de más de media hora. "En honor a la verdad, yo a la ida he tardado una hora desde Sevilla Este y la Feria, y a la vuelta 30 minutos. El problema es el tráfico", aseguraba otro perfil en redes sociales.

Micaela Morillo, socia de la caseta Asociación cultural recreativa Descándalo, una de las que se ha estrenado este año en el Real, precisamente tiene que llegar desde Sevilla Este. "El lunes fue perfecto para llegar. Tardamos poquísimo tiempo. Y a la vuelta lo volvimos a coger hasta Sevilla Este y también estupendamente, sin ningún problema", asegura. "Ya este martes hemos estado 20 minutos esperando y ha tardado una hora en llegar. Yo entiendo que hay mucho tráfico, pero mal el servicio. Desde la primera parada se ha llenado y no abrían las puertas en ninguna otra parada", lamenta.

Desde la asociación La Otra Sevilla Este también señalan que se llega "en un momento", pero "es una ruina para montarte". "Hay poca zona para hacer cola y pasan autobuses completos que ponen solo de bajada. Ayer había una cola gigantesca y pasaban cada 25 minutos", aseguran vecinos. "Hasta tres autobuses completos, ya el cuarto sí se paró", continúan. Advierten también que se está optando incluso, dado que es circular, por irse a paradas del trayecto de vuelta más vacías y volver en sentido inverso hasta la Feria para asegurarse un hueco. "Valoración muy favorable. Por primera vez disponemos de un servicio de transporte que de una tacada nos desplaza directamente a la Feria, acortando el tiempo de espera y las dificultades que ello lleva aparejado", apunta Antonio González, presidente del Club Social Parque Verde de Sevilla Este.

Aumento de viajeros en las líneas de Tussam La demanda de las líneas que prestan servicio directo al recinto ferial este lunes fue de 133.350 viajeros con un incremento del 8,2% respecto del lunes de alumbrado de 2025. Las líneas de mayor demanda fueron la línea 3 Pino Montano - Bellavista con 23.545 viajeros y un incremento del 15% respecto de 2025, la Circular C2 con 21.961 viajeros (+17%) y la Circular C1 con 20.218 viajeros (+4,6%).

Funcionamiento de taxis y metro

Los datos oficiales del Metro de Sevilla durante este lunes fueron de un incremento de un 5% respecto al lunes de 2025 sumando un total de viajeros 136.707. Fuentes de la Consejería de Fomento trasladan normalidad absoluta y ningún tipo de incidencia, aunque por redes sociales se ha recibido alguna crítica, habitual en días de gran afluencia de público.

En cuanto a taxis, se mantienen las tres paradas del año pasado y el refuerzo de seguridad privada en la cola. "No hubo ningún tipo de incidencias. Hubo bastante público en las paradas y fue atendido por los taxis que estaban en servicio", apuntaba Pimentel. Taxistas consultados por este periódico no notan cambio con respecto a años anteriores, criticando sobre todo los accesos al Real por compartir carriles con los coches de caballo, y tampoco valoran que la seguridad privada haya sido una mejora notable, pidiendo más atención de la Policía Local. Entre tres y cuatro personas vigilan las colas durante el día y señalan que se observa de momento un clima de tranquilidad y de control de las colas.