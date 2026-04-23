Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores sevillanos con 200 euros por llevar estos objetos sueltos

Llevas las bolsas de la compra, el bolso, la mochila o cualquier otro macuto y, por pereza, rapidez o costumbre, decides dejarlo en el interior del vehículo en lugar de en el maletero. Un acto que realiza de forma instintiva la mayoría de conductores y pasajeros de Sevilla y todo el país y que, sin saberlo, puede costarles 200 euros de multa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) está intentando frenar esta problemática que está considerada una infracción grave por el Reglamento General de Circulación al impedir la libertad de movimiento y visibilidad del conductor.

Además, este hecho puede ocasionar el 'efecto elefante', en los que la carga del vehículo se mueve con fuerza hacia los ocupantes y puede acarrear graves consecuencias.

La norma obliga a mantener libertad de movimientos y visión

"El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía", señala sobre esta problemática el reglamento.

Por ello, reclama a todos los ocupantes del vehículo mantener una "posición adecuada", además de mantener todos los objetos posibles en el maletero y que los que deban estar en el interior del habitáculo, estén debidamente asegurados.

Los objetos deben ir colocados de forma que no interfieran

"Deben mantener la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos", recalca al respecto el texto, que afirma que esta infracción es considerada grave, por lo que puede conllevar una sanción económica de 200 euros.

Para asegurar debidamente los objetos que deban estar en el interior del vehículo, se aconseja utilizar redes, sistemas de sujeción específicos o los propios cinturones de seguridad.

La bandeja trasera no puede usarse para dejar bultos

Además, en ningún caso, podrán ocupar la bandeja trasera del vehículo para no obstaculizar la vista o salir despedidos tras un frenazo.

Control de la Guardia Civil de Trafico / J.J.Guillen / EFE

Esta precaución no solo permite evitar las posibles interferencias en la movilidad, visibilidad y atención del conductor, sino también el 'efecto elefante'.

El 'efecto elefante' multiplica el peligro en un frenazo

Este efecto se basa en que, ante un frenazo o accidente, los objetos salen disparados a una gran velocidad, lo que multiplica su peso y puede ocasionar graves consecuencias para el ciudadano con el que choque.

"A la masa de la bolsa se le una la velocidad y, de repente, una cosa que pesa 6 kilos, pasaría a pesar 60", asegura al respecto uno de los especialistas del bufete Litigio.es a través de sus redes sociales, en las que ha querido poner el punto de mira en la necesidad de evitar esta situación.

También se multa la carga que sobresale o tapa luces y matrículas

Por ello, para perseguir esta práctica de dejar objetos sueltos en el vehículo, el reglamento establece una multa de 200 euros al considerar esta infracción como "grave".

Lo mismo ocurre con los casos en los que se lleve una carga que sobresalga del maletero y que no esté protegida debidamente y pueda comprometer la estabilidad del vehículo, arrastrar, caer o desplazarse de manera peligrosa.

Además, también tendrán que hacer frente a estas multas quienes lleven una carga de forma que oculte los dispositivos de alumbrado, señalización luminosa o las placas, lo que está considerado una infracción grave.