Se acabó con la disputa del moreno de la Feria: un medidor oficial para ser 'la más negra del Real'

El Real ya está lleno de trajes de gitana y trajes de chaqueta. Mantoncillo, flores, volantes, corbatas, camisas, chaquetas de doble botón... son los auténticos protagonistas de las calles de la Feria de Abril. Pero junto a los complementos de siempre, ha nacido una tendencia que está dando mucho que hablar mucho más allá de Sevilla: el bronceado como accesorio imprescindible. Lucir el tono de piel más oscuro posible se ha convertido, para muchos, en un objetivo tan importante como elegir el vestido o la corbata perfecta.

La lucha por ser el más moreno de todo el Real está alcanzando límites que, según algunos expertos, pueden resultar poco estéticos e incluso poco saludables para la piel. Los métodos para llegar a abril con un bronceado de verano son de lo más variado: autobronceadores, maquillaje corporal, suplementos que preparan la piel para el sol, sesiones de rayos UVA... TikTok se ha llenado de jóvenes compartiendo sus trucos y rutinas para conseguir el tono perfecto de cara a la Feria, aunque los propios creadores de contenido insisten en que el resultado debe verse lo más natural posible.

Todo comenzó con imágenes de influencers como Elena Gortari o Paloma Reina, conocida en redes como "La Palo", desfilando por el Real vestidas de gitana, con traje blanco que contrastaba de forma llamativa con un bronceado considerado por muchos como "poco natural". Como ocurre con casi todo lo que aterriza en las redes sociales, las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas y los comentarios se desbordaron: "Me iba a comprar autobronceador y no hay stock", "¿De noche la verán?", "Bronceamos pero no juzgamos", "Feria del Cola Cao", "Es un moreno natural y el que diga que no, tiene la razón"... Un largo etcétera de comentarios ingeniosos que transformaron la crítica en fenómeno cultural. Ella misma, en distintos podcast y en sus propias redes sociales, ha sacado el lado positivo de las críticas e incluso entra en la broma y en el chiste con que su color era el de un céntimo, "pero no el céntimo recién sacado, que es brilloso; no, el usado que está en el bolsillo". De ahí, ha nacido una oportunidad para un joven andaluz con una iniciativa muy divertida.

Su nombre es Álex Mancera y su objetivo, declarado con toda la ironía del mundo, es ser "la más negra del Real". Para resolver de una vez por todas quién ostenta ese título, Álex ha creado el Medidor Oficial de las Más Negras del Real: un ingenioso artilugio que incluye una escala de tonos de piel, desde el más claro hasta el más oscuro. El funcionamiento no puede ser más sencillo: basta con colocarlo a la altura de la piel y comprobar si has llegado a la Feria con el color "del choco" o si, por el contrario, puedes proclamarte la persona más morena del Real.

El invento ha sido recibido con enorme simpatía por toda la comunidad de usuarios, que ya se lanzan a hacer sus apuestas y a retarse entre ellos para ver si son capaces de superar el tono de Álex. Las historias y vídeos comparando resultados se multiplican por horas, y lo que empezó como una broma en redes se ha convertido en uno de los fenómenos más originales y divertidos de esta Feria de Abril. Porque en Sevilla, si algo se toma en serio, es la Feria. Pero también con mucho humor.