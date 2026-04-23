El alcalde de Sevilla reprocha a La Liga que se celebre un Betis-Real Madrid en plena Feria: "Los recursos del Ayuntamiento no son infinitos"

Final de la Copa del Rey en Feria no; Betis-Real Madrid sí. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha "agradecido" a la Real Federación Española de Fútbol que cambiara la fecha del último torneo del KO para que no coincidiera con una de las semanas grandes de Sevilla y ha reprochado a La Liga que no haya cambiado la fecha del encuentro entre béticos y merengues, más si cabe una vez que ambos conjuntos ya están fuera de todas las competiciones europeas. "Me gustaría que la Liga de Fútbol Profesional hubiera preguntado al Ayuntamiento de Sevilla si ese partido era oportuno o no".

"Yo creo que en este país se tiene que abrir el debate de que la Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral o solo consultando en este caso al Betis y al Real Madrid y no consultando al Ayuntamiento de la ciudad", reflejó Sanz en los micrófonos de la Cadena COPE. "Porque puede ocurrir lo que va a ocurrir mañana, que con un dispositivo importantísimo en el recinto ferial, que se lleva planificando mucho tiempo, hay que atender también la demanda de todos esos sevillanos que se quieren desplazar al Estadio de la Cartuja".

José Luis Sanz ha adelantado que este viernes será "un día complicado". "Ya empiezo a pedir disculpas a los muchos aficionados béticos que se desplacen, que por supuesto van a tener medios, pero los recursos de los ayuntamientos, ni de este ni de ningún otro, son infinitos".

El tema de los autobuses cobrará una especial relevancia. "Hay un dispositivo importantísimo de lanzadera de entrada y salida a la feria que no se puede tocar y, evidentemente, se dará servicio al Estadio de la Cartuja, pero hay que abrir el debate, insisto en este país, de que la Liga de Fútbol no puede tomar una decisión consultando solo a dos equipos sin consultar también a los ayuntamientos.

El problema de la seguridad

La movilidad no es el único problema que tendrá que solventar Sevilla para celebrar este encuentro. El desplazamiento de más de 60.000 personas para ver el partido liguero comporta también un quebradero de cabeza en la planificación de la seguridad.

Los agentes de Policía Local, por ejemplo, llevan tiempo señalando que no dan abasto. La queja es clara: no hay policías para el centro de control, por ejemplo, pero sí para los eventos. "Los fines de semana, ante la falta de policía, la Jefatura tiene que nombrar refuerzos, pero para este ayuntamiento los eventos tienen preferencia sobre el funcionamiento de la policía. Se nombran refuerzos para la calle, pero no se refuerza la unidad que tiene que coordinar a los policías que están en la calle", señaló Santiago Raposo, portavoz del sindicato CSIF en la Policía Local hace unas semanas, cuando la sala del 092 "se cerró y solo se atendieron servicios del 112 a través del Cecop".

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"Mientras desvían todos los recursos a eventos, los barrios quedan abandonados", denunció el Sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de las redes sociales. "Más de 40 llamadas sin atender y ni una intervención", insistieron para pedir la dimisión del alcalde. "Esto no es puntual, es estructural".