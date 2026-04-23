Avanzan las obras de Jarquil para la reforma integral de la sede de la ONCE en Resolana: traslado de oficinas y dos años de intervención

El edificio de la Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, en la calle Resolana, es uno de los más imponentes de esta vía y ya ha iniciado sus obras para cambiar de cara. Desde hace unas semanas, en el edificio -que ocupa desde 1991- cuelga un cartel de Jarquil, constructora encargada del proyecto de actuación.

"El proyecto convertirá el nuevo centro en un referente de accesibilidad y sostenibilidad para la ONCE a nivel nacional, y en el mayor espacio de atención a personas con discapacidad en Andalucía", señalaba ONCE en una nota de prensa.

Las obras, que comenzaron en febrero, se extenderán por un periodo de dos años. Esta intervención ha obligado al traslado de las dependencias de la Delegación a una nueva ubicación de forma provisional, en la Avenida de la Innovación.

Mientras tanto, todas las gestiones realizadas con la operativa de juego, pago de premios, atención a los vendedores y recepción de solicitudes de personas interesadas en la venta se realizarán en la planta baja del Edificio Arenas, frente al Edificio Renta. "El resto de los departamentos y responsables de área se encontrarán operativos en la segunda planta del Edificio Renta Sevilla, en la misma Avenida de la Innovación", ha explicado.

Los profesionales de los Servicios Sociales se trasladaron el año pasado al Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Sevilla, en la calle Campo de los Mártires, número 10, donde seguirán ofreciendo su atención hasta la inauguración de la nueva sede. También el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, órgano de representación de los afiliados y afiliadas a la Organización, mantendrá su sede de forma temporal en el mismo edificio del CRE.

Reforma integral

La Delegación de la ONCE en Andalucía afronta así una reforma integral de sus instalaciones con el objetivo de modernizar un edificio con 35 años de funcionamiento y adaptarlo a las nuevas necesidades organizativas, tecnológicas y de sostenibilidad.

La reforma contempla una renovación completa de las instalaciones y de la distribución de los espacios y pondrá el foco en un elemento clave del conjunto: el patio interior, concebido como el auténtico corazón de la Delegación. "Actualmente utilizado como un espacio de paso, el patio interior se transformará en un lugar central de encuentro y convivencia, lo que permitirá crear un ambiente confortable y acogedor", ha detallado.

En las plantas superiores se proyectan nuevas pasarelas que conectarán ambos extremos del edificio, de manera que la circulación principal se articule en torno al patio, convirtiéndolo en el nexo de unión entre los trabajadores y los visitantes.

Recreación del interior de la sede una vez concluya la refoma. / ONCE

Sostenibilidad y eficiencia energética

La reforma incorporará también todos los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética mediante, entre otros, de la implantación de sistemas de energía fotovoltaica y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con la normativa vigente y los objetivos de movilidad sostenible.

Otro de los aspectos estratégicos del proyecto es la reunificación de todo el personal en un único centro, lo que permitirá mejorar la coordinación interna, optimizar los recursos disponibles y favorecer una mayor integración funcional y una prestación óptima de servicios.

La empresa Jarquil Construcciones S.A. será la encargada de la reforma, cuyas obras están previstas que comiencen en febrero y concluyan a finales de 2027. Mientras tanto, el diseño del interior, así como el proyecto completo, corresponde a estudio de arquitectura ARQHID, incluyendo obra civil, instalaciones y Project Management de las obras.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, se declara “muy ilusionado” con la dimensión de un proyecto que va a convertir al centro andaluz en un referente para toda la ONCE a nivel nacional y el impacto que va a tener en la propia ciudad de Sevilla.

“Vamos a contar con un espacio de vanguardia más abierto a la sociedad, con una atención en el servicio mucho más directa y eficaz, que va a redundar directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Así que merece la pena el esfuerzo que van a suponer estos dos años por contar con un edificio que será un emblema sin duda del barrio de la Macarena, y de toda Sevilla”, ha sostenido Martínez.