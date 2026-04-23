El cantante Alejandro Astola regala un momento de magia a sus seguidores en la Feria de Sevilla

Suena la música, canta Alejandro Astola, baila su pareja, Carmen Avilés, y el Real se pone boca abajo. Es uno de esos momentos mágicos que tiene la Feria de Sevilla y que se ha hecho viral en las redes sociales. Él asegura que su música es puro corazón y se notó sobre el albero. Su pareja, con quien cada vez más forma un tándem artístico de lujo, es la morena espectacular que realizó el spot de Cruzcampo en el que la típica muñeca de gitana de Marín cobra vida con ella como protagonista.

"Lo de ayer en la feria de Sevilla no tiene nombre, ni precedentes. Cantar hacia fuera de la caseta con miles de personas delante convocadas en una hora… es una bendita locura, gracias a todos los que estuvisteis ahí dándolo todo", escribió en sus redes sociales.

El cantante, fundador de Fondo Fondo Flamenco y creador de canciones míticas, ha emprendido un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Es un icono de la música sevillana y lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, acumula 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.

Con millones de seguidores, Alejandro, decidió emprender una nueva etapa en solitario y decidió empezar desde cero también en sus redes sociales y también en todas las plataformas digitales.

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Ahora dice que vuelve a sus orígenes: "escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas". En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música, según explica en sus redes.