Policía y sanitarios atienden a más de 30 personas por cortes con cristales el Miércoles de Feria

El Ayuntamiento advirtió del "alarmante incremento de asistencias por cortes en los pies" durante el pasado Martes de Feria. El miércoles, por desgracia, no mejoró el panorama en el Real en este sentido: la Policía y los sanitarios tuvieron que atender a más de 30 personas con heridas por cristales rotos en el albero, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Una cifra de lesiones que ha vuelto a poner el foco en el peligro que supone sacar vidrios de las casetas.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, declaró durante el balance del Martes de Feria que se había pedido a caseteros y usuarios "que extremen la precaución y no saquen elementos de cristal de las casetas". Todo ello, después de que a las autoridades les llamara "especialmente la atención" que se registrase un "alarmante incremento de asistencias por cortes en los pies", sin especificar número exacto de heridos.

"Es importante que no saquemos vidrio de las casetas. Está prohibido. Las estadísticas lo demuestran: hemos tenido muchas incidencias y tenemos que evitarlo", recordaron desde Protección Civil. "En casos de aglomeraciones donde no se ve dónde se pisa, recomendamos no pegarse a los bordillos de las aceras ni de los árboles, que suelen ser las zonas de concentración de vidrios", apuntaron desde esta institución.

Al hilo de esta problemática, el área de Fiestas Mayores ha enviado una carta a los titulares de casetas avisando que se ha constatado un "incumplimiento reiterado de la normativa vigente" en cuanto a sacar fuera vasos, botellas y otros envases de vidrio. En la misiva se señala que "es un riesgo evidente para los viandantes" y se reclaman "medidas inmediatas", con la posible consecuencia de iniciar un expediente sancionador por ser infracciones graves.