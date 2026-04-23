El famoso restaurante de Sevilla que ha conquistado a Carlos Herrera con sus 'papas aliñás' y su bacalao con tomate: "Una de las grandes casas de comidas de España"

Con su larga trayectoria, Carlos Herrera se ha convertido en una de las voces más prestigiosas del país y en todo un referente del periodismo y la comunicación. Pero este no es el único sector en el que es un erudito, sino que sus constantes viajes por la geografía nacional en busca de los mejores platos le han hecho uno de los prescriptores gastronómicos más influyentes. Ha sido en uno de esos trayectos en el que ha probado la taberna El Rincón de Eu, en Pilas, que le ha conquistado con la calidad de sus platos.

Así lo ha asegurado el propio Herrera en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, a los que ha explicado que durante su visita a Sevilla acudió junto a su pareja, Pepa Gea, a El Rincón de Eu, situado en el municipio hispalense de Pilas.

Los platos que conquistaron a Carlos Herrera

Un lugar que ha conseguido enamorarles con sus especialidades "de calidad", entre los que ha destacado sus 'papas aliñás', el bacalao con tomate de Los Palacios y las fabes.

"Es una de las grandes casas de comidas de España", ha señalado el comunicador sobre este restaurante situado en el número 14 de la calle Murillo de Pilas, del que ha afirmado que la calidad de sus platos es "inenarrable".

Una taberna pequeña en la que no siempre es fácil encontrar mesa

Tal y como ha explicado, el reducido tamaño de esta taberna tradicional repleta de cuadros y fotografías antiguas hace que, con sus apenas "seis o siete mesas", sea complicado encontrar sitio.

"Pero merece la pena", ha indicado el comunicador, que ha asegurado que, a pesar de las esperas necesarias para conseguir uno de estos asientos, la calidad de cada uno de sus platos lo merece con creces.

Eustaquio Sánchez decide cada día los platos según el mercado

Un negocio en el que no existe una carta al uso, sino que su propietario y cocinero, Eustaquio Sánchez Perona, que abrió este negocio en 1988, escoge cada día los platos en función de los productos del mercado y la temporada. Además, él mismo los narra a cada uno de sus comensales junto a los precios.

Así, el verdadero protagonista de este lugar es sus sabores frescos y de calidad, y su cocina tradicional, en la que los principales referentes son sus guisos de siempre, sus carnes de calidad y sus platos bien ejecutados.

Durante su visita, Herrera y Gea probaron "las papas aliñás, el bacalao con tomate de Los Palacios y las cremosas Fabes", unas creaciones culinarias que "nos han hecho seres felices".