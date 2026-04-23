Casetas a medio gas a la hora de comer en la Feria de Abril: el festivo deja huecos en casetas ante la escalada de precios

"Una Feria larga no hay bolsillo que la aguante". Este era el mantra repetido por los defensores del formato corto en los años en los que se celebraba de sábado a sábado. El hecho es que la cartera está marcando los ritmos de los primeros compases de la edición de 2026, aunque dure de Lunes de Pescaíto a domingo. La escalada de precios hace que muchos estiren lo máximo posible renunciando a los mediodías, que implican hacer un gasto mayor en el almuerzo.

El Miércoles de Feria comenzaba a medio gas después de una noche donde la bulla fue protagonista. El festivo animó a muchos en la víspera a apurar hasta altas horas, lo que se tradujo en calles abarrotadas y autobuses con largas esperas. La movilidad, en una Feria sin graves incidentes hasta el momento, es la gran asignatura pendiente.

Huecos en casetas

Algunos, los más jóvenes, aún no habían llegado a casa cerca de mediodía -cuando los servicios municipales se afanaban por dejar impolutas las calles- mientras otros hacían cola delante de algunas casetas para hacerse con una mesa en un día en el que las familias son protagonistas, sobre todo en las casetas públicas, en las abiertas como las de los sindicatos o las grandes de varios módulos con muchos socios.

Muchas de estos feriantes desembarcaban el Real, aunque había huecos llamativos en muchas casetas. Incluso la calle, hasta las cinco de la tarde, era una suerte de páramo donde solo el paseo de caballos daba un poco de color al Real. El calor apretaba algo más que el Martes de Feria, aunque la temperatura seguía siendo agradable y algo bochornosa bajo los toldos.

Bares llenos en Los Remedios

En contrapartida, muchos bares del entorno, en el barrio de Los Remedios, estaban llenos hasta la bandera de personas que hacían una primera parada antes de llegar al Real. El rebujito rondando los 15 euros, el plato de jamón a 24 o las gambas por encima de los 20 son algunas de las causas de que muchos decidan avituallarse antes fuera y echar el resto a partir de media tarde.

Ya para entonces, comenzaba a animarse un Real que por la noche acumula, como sucedió en la jornada del martes, mucha más gente que por el día a pesar de que la Aemet no haya acertado con el pronóstico de la Feria más calurosa de los últimos años. Las casetas comenzaban entonces a llenarse y a coger el tono bien entrada la tarde.

Al mediodía, si bien había casetas a rebosar otras tenían mesas vacías. Donde no cabía un alfiler era en las recepciones, en una jornada de alto voltaje político donde los cinco candidatos a las elecciones andaluzas se dejaron ver. Eso sí, Juanma Moreno y María Jesús Montero midieron sus agendas para no cruzarse en el Real.

Día grande de la provincia

El Miércoles de Feria volvió a ser el día grande de la provincia en la Feria. Un año más, y ya van dos, la Diputación de Sevilla celebró en el festivo local su recepción en la caseta de la Fundación Cajasol -antes se hacía en el Ayuntamiento de Sevilla- con el presidente de administración provincial, Javier Fernández, como anfitrión. Sindicatos, patronal, representantes de distintos municipios sevillanos y muchos rostros políticos conocidos -del PSOE principalmente- se dieron cita en Pascual Márquez.

Fernández aprovechó la ocasión para anunciar que la Diputación de Sevilla trasladará el Día oficial de la Provincia al 28 de mayo por coincidir el día 23, que es la fecha habitual de dicha celebración, con la semana del Rocío, con idea de "hacer compatibles todas las cosas". No en vano, ese fin de semana, miles de peregrinos de hermandades de Sevilla capital y provincia se dan cita en la aldea almonteña. Un Día de la Provincia que se celebrará con el resultado de las elecciones del 17M sobre la mesa.