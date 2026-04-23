Una escena que se repite en la Feria de Sevilla: largas esperas y muchas quejas en las paradas de taxi durante la madrugada

La calle Espartero de la Feria de Sevilla, de madrugada, se convierte en una hilera de personas esperando para poder subirse a un taxi y marcharse del Real. Es una imagen que nunca cambia, que se repite año a año, a pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento por mejorar el funcionamiento de las paradas ubicadas en el entorno de la Feria. De hecho, por segundo año consecutivo se cuenta con seguridad privada, que de momento en estos primeros días sí está reduciendo al mínimo los incidentes, pero no las largas esperas, a las que de momento no se les ha encontrado una solución.

En el Real hay tres paradas de taxi: en la portada, contraportada y en la calle Costillares. Esta última también se introdujo el año pasado para aliviar la afluencia de personas en las dos que había, medida que el Gobierno de José Luis Sanz defiende como un éxito, al igual que la presencia de la vigilancia y seguridad.

No obstante, lo cierto es que coger un taxi se convierte en una odisea, como ha podido comprobar este periódico en estas primeras noches de Feria. Sobre todo en la parada cercana a la portada, la de referencia porque es la que se encuentra en la salida principal de la Feria. En la ubicación de la parada, muy cerca de la portada, hay un vallado que organiza el inicio de la hilera de personas esperando, dando ya las primeras vueltas, pero desde ahí comienza a formarse una larga cola atravesando calles y puestos de comida hasta una altura avanzada de la calle Espartero, desde el número 63 en adelante.

Cola de gente esperando para montarse en un taxi y salir de la Feria de Sevilla de 2026 en la noche del martes al miércoles / Rafa Aranda

Familias, parejas, gente de todas las edades. La cola para subirse a un taxi reúne a todo tipo de personas que han ido a la Feria y no tienen otra forma de volverse a casa. Algunos de los que allí esperaban eran incapaces de decir cuánto tiempo de espera podían llevar, con enfado por la situación en la que se encontraban a altas horas de la noche, y otros se entregaban a la causa y reconocían que esperarían lo que tuvieran que esperar, sin ver de forma clara, a lo lejos, dónde quedaba el inicio de la hilera de gente. La espera, de pie, tras una intensa noche de baile, hacía a alguno protestar por lo poco que avanzaba la fila.

Seguridad privada y auxiliares indicando el taxi al que subirse

El Ayuntamiento de Sevilla tiene desplegado en las paradas un dispositivo en el que trabajan a la vez personal de seguridad y auxiliares controlando quién se sube a cada coche y trabajadores municipales reordenando el tráfico, ya que la fila de taxis atraviesa zonas de paso de peatones que quieren cruzar al lado contrario de la avenida Flota de Indias.

Según pudo contabilizar presencialmente este periódico, de forma complentaria en la parada de taxi de la portada se encontraban dos miembros de la empresa de seguridad privada contratada y otros dos auxiliares, que son los que principalmente van indicando cuál es el siguiente taxi al que subirse.

Cola de gente esperando para montarse en un taxi y salir de la Feria de Sevilla de 2026 en la noche del martes al miércoles / Rafa Aranda

Además, más atrás, cuatro trabajadores municipales tratan de controlar que los taxis vayan avanzando y que se vayan parando para que los peatones crucen y vayan andando también en la cola. Así es como se intenta, entre todos, que la larga fila de personas se vaya aliviando de manera controlada y sin incidentes.

El sector del taxi resta importancia al refuerzo de seguridad

Taxistas consultados por este periódico no notan mucho cambio con respecto a años anteriores, criticando sobre todo los accesos al Real, y tampoco valoran que la seguridad privada haya sido una mejora notable, pidiendo más atención de la Policía Local.

Esta valoración concuerda con la que transmitía a David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, a El Correo de Andalucía en la previa de la Feria. "El Ayuntamiento puso seguridad privada en las paradas de la Feria, pero en nuestra opinión es claramente insuficiente", apuntaba. "La presencia de la Policía Local es clave para que se mantenga el orden en la zona y para que los taxistas se sientan seguros en su trabajo. Sobre todo durante la madrugada, cuando hay compañeros que incluso son reacios a entrar", subrayaba Capelo.

Además de la seguridad, el Ayuntamiento también ha tomado para mejorar la circulación. "Las paradas de los taxis se van a retranquear un poco, unos 20 metros, para evitar los cruces entre estos vehículos y los autobuses", comentaba Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad, a este periódico. "Además, se pondrá un carril bus, un carril de servicio público en el Puente de las Delicias, que era una petición que nos han hecho tanto desde Tussam como desde el servicio de taxis", señalana el concejal del PP.

"En la de la portada había siempre un caos circulatorio, porque en el mismo carril en el que paraban los taxis transitaban también los autobuses de Tussam", explicaba por su parte Rafael Baena, presidente de Élite Taxi en Sevilla. "Esto generaba un follón: gente subiéndose o bajando de los taxis, autobuses parando... Arrinconaba a los vehículos, y además era peligroso", justificaba Baena. El Ayuntamiento de Sevilla ha implementado mejoras que están reduciendo hasta el momento las incidencias, aunque el sector del taxi reclama más y los usuarios siguen sufriendo esperas interminables para regresar a casa.