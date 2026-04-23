Las casetas mejor decoradas de la Feria de Abril: "Nos llevamos el premio porque nos gusta la tradición de Sevilla y la tratamos con cariño"

Toda una vida, año a año, poniendo todo el mayor cariño posible para que sus familiares y amigos puedan disfrutar de la Feria de Sevilla en su caseta con la decoración más bonita del Real. Este Jueves de Feria ha sido un día de brindis especiales en cuatro casetas. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado los ganadores del concurso de casetas de la Feria de Abril de 2026, premiando así la decoración de las mismas y su contribución al mayor esplendor de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad. Este certamen reconoce cada año el esfuerzo y la creatividad en el exorno de las casetas, elementos fundamentales en la imagen de la Feria, y en esta edición los ganadores han sido el Club Banco Popular (calle Bombita 34-36) y la ubicada en Juan Belmonte, 37.

La primera se ha llevado el primer premio dentro de las casetas de dos módulos, mientras que el segundo premio ha recaído en la caseta Moncase, ubicada en Juan Belmonte 130-132. El primer premio de las casetas de un módulo ha sido para Juan Belmonte, 37 (no tiene nombre); y el segundo premio para la caseta Arena y farolillos, en Joselito el Gallo, 56.

"Ya llevamos cinco primeros premios y tres segundos premios. Con este son ocho premios los que tenemos", celebra Roberto Ballester, presidente de la caseta Club Banco Popular. Según cuenta a El Correo de Andalucía, la caseta la crearon varios empleados y tiene en torno a 35 años, llevando Ballester unos 20 años en el cargo. "Yo no soy de Sevilla, pero llegué y me atrapó", asegura. Todavía recuerda cuando el Ayuntamiento adjudicaba las casetas mirando el plano proponiendo una. "Igual que ahora...", deja caer.

Interior de la caseta del Club Banco Popular (calle Bombita 34-36) que se ha llevado el primer premio en el concurso de casetas de la Feria de Sevilla de 2026. / Carlos Doncel

José Antonio Ortega Piñero, dueño de la caseta de Juan Belmonte 37, ve el premio como un reconocimiento a todo el trabajo de muchos años. "Ya tenemos varios premios porque nos gusta la tradición de Sevilla y la llevamos con cariño. Estamos pensando todo el año en todo lo que se pueda hacer en la caseta y en mejorarla. Lo hago con mucho amor, y aquí está todo lo que se ha conseguido este año", explica, mientras no para la fiesta en el interior de la caseta.

Son muchos meses de trabajo para conseguir que la caseta vista sus mejores galas. "Son tres meses de trabajo. Desde las navidades ya tienes que empezar a darle un poco la vuelta, a coordinar al montador, el del bar, los grupos de música, etcétera. De febrero a abril tienes que ir involucrándote, pero yo como me jubilé del banco tengo ahora más tiempo", explica Ballester, aunque lo compaginaba con su empleo. "¿Cómo podía llevarlo todo para adelante?", se pregunta. "Todos los años digo que es el último, pero después me digo que otro más", reconoce.

Exterior de la caseta de Juan Belmonte, 37, que se ha llevado el primer premio en el concurso de casetas de la Feria de Sevilla de 2026. / Carlos Doncel

Casetas con historia y mucha dedicación detrás

Dentro de las casetas de un módulo, el premio para la ubicada en Juan Belmonte 37 lleva la firma de la familia Ortega. "Esta es la caseta de don Manuel Ortega Domínguez, que es el alma de esta caseta. Yo soy su hijo, y al final llevo el montaje de la caseta. Es una herencia que me ha tocado, que me ha dado mi padre, y la hago con mucho amor", cuenta José Antonio Ortega Piñero a este periódico.

"Me reconozco que las cosas las he hecho bien, y aquí está lo que este año hemos demostrado. Hemos cambiado cosas, y hemos hecho otras que hacen que embellezca la Feria y le den el colorido que tiene", explica el presidente de esta caseta, a la que recuerda ir toda la vida, desde "chiquitito".

Interior de la caseta de Juan Belmonte, 37, que se ha llevado el primer premio en el concurso de casetas de la Feria de Sevilla de 2026. / Carlos Doncel

Para Roberto Ballester, presidente de la caseta Club Banco Popular, la clave está en "el interés" que le pone y "el cariño que le vas cogiendo". "Como todas las cosas, cuando pasa el tiempo le vas cogiendo cariño a las cosas. Y entonces pues llega un momento que ya es algo tuyo, que lo quieres poner bien. A mí me gusta el tema de la decoración, me gustan todos estos líos. Y aquí estamos", resume.

Dedicación, tradición, cariño y celebración son algunos de los valores que se premian en el concurso de casetas de la Feria y que este año han vuelto a ser reconocidos. En cada categoría se otorgará un premio consistente en un azulejo cerámico conmemorativo de la portada de la Feria.