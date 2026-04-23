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María Oliva, la sevillana que emociona al volver por sorpresa de Australia en un vídeo viral

La influencer sevillana María Oliva, conocida en redes por contar su vida en Australia, ha compartido un vídeo cargado de emoción en el que muestra su regreso sorpresa a Sevilla tras seis meses fuera

La sevillana María Oliva regresa por sorpresa de Australia.

La sevillana María Oliva regresa por sorpresa de Australia. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

María Oliva ha convertido un momento íntimo en una escena con la que miles de seguidores pueden sentirse identificados: la vuelta a casa después de 6 meses viviendo en el extranjero. En el vídeo, publicado en sus redes, la creadora sevillana aparece entrando por sorpresa mientras sus familiares descubren que ha regresado a Sevilla tras medio año en Australia. La reacción es inmediata: lágrimas, abrazos largos y una emoción difícil de contener desde los primeros segundos.

Ella misma lo exolica en su cuenta de Instagram: vuelve a casa tras seis meses en Australia y solo su hermana conocía el plan. Ese detalle refuerza el componente sorpresa de una grabación construida casi como una pequeña crónica familiar, en la que se encadenan las reacciones de quienes no esperaban verla de vuelta en estas fechas.

Tras ese primer momento doméstico, el vídeo da paso a una segunda parte ambientada en casetas y calles de albero, con sevillanas vestidas de flamenca, saludos efusivos y nuevos reencuentros. Todo apunta a que María Oliva ha aprovechado su vuelta para reencontrarse también con su círculo de amistades en uno de los escenarios más simbólicos del calendario sevillano: la Feria de Abril.

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María Oliva refuerza el perfil que la ha hecho crecer en TikTok e Instagram: una mezcla de experiencia migratoria, cercanía y relato personal. Más allá del componente viral, el vídeo funciona como una historia universal sobre la distancia, la familia y el valor emocional de regresar a casa, especialmente cuando la vuelta coincide con una celebración tan marcada para muchos sevillanos.

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