MULTAS
Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por el mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores sevillanos
Esta situación puede afectar tanto a la visibilidad como a la atención del usuario
Un gesto tan común como utilizar el parasol del coche para evitar deslumbramientos puede ocasionarles a los conductores sevillanos una multa de 200 euros y la pérdida de 2 puntos del carnet si hacen un uso irregular del mismo y no se cumplen los parámetros establecidos por el Reglamento General de Circulación.
Así lo asegura la propia Guardia Civil e indica el reglamento, que establece que el conductor del vehículo está obligado a mantener "el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" para garantizar tanto su seguridad como la del resto de ocupantes y usuarios de la vía.
El espejo del parasol también puede afectar a la conducción
Una visión que se puede ver interferida por el uso de los parasoles que se encuentran ya instalados en los vehículos y, sobre todo, por los espejos que muchos de ellos incorporan, que pueden afectar tanto a la visibilidad como a la atención del conductor.
De ese modo, si el usuario no hace un uso responsable y adecuado de esta herramienta, puede quitarle visibilidad de la carretera y, además, favorecer que se distraiga al hacer que deje de observar la carretera para mirar su propio reflejo.
La norma exige una visibilidad diáfana sobre toda la vía
"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos", señala la normativa sobre el uso de parasoles y otros métodos para prevenir los deslumbramientos.
Entre estos otros accesorios destacan los parasoles de quita y pon, las láminas con ventosas o las cortinillas que, de no ser usadas correctamente, pueden afectar la conducción y acarrear multas para sus propietarios.
Qué elementos están prohibidos si restan visibilidad
Por ello, las autoridades indican que está completamente prohibido utilizar estos dispositivos si dificultan la visión de los conductores, además de manipularlos durante la conducción.
De igual modo, las autoridades aseguran que todos estos instrumentos no se pueden utilizar en la parte frontal del vehículo y las ventanas del conductor y el copiloto.
Por su parte, en las ventanillas traseras sí se podrán utilizarse, siempre y cuando "el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias".
Los vidrios tintados no homologados también están prohibidos
"Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados", señala al respecto el reglamento.
Para aquellos conductores que no respeten la normativa y hagan uso de alguno de estos métodos de forma irregular, el reglamento lo califica de una infracción grave, castigada con una multa económica de 200 euros.
Además, si los problemas de visibilidad que ocasionan provocan maniobras peligrosas o una conducción negligente o temeraria, a esta sanción se le sumaría la pérdida de 2 puntos del carnet.
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