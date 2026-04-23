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Nueve heridos al colisionar un camión con un autobús en Castilleja de la Cuesta

La Policía Local investiga las causas del accidente en Castilleja de la Cuesta, donde un camión y un autobús colisionaron poco antes de las 16:00 horas

Nueve personas han resultado heridas tras un aparatoso accidente de tráfico registrado en Castilleja de la Cuesta

Nueve personas han resultado heridas tras un aparatoso accidente de tráfico registrado en Castilleja de la Cuesta / El Correo

El Correo

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Sevilla

Nueve personas han resultado heridas tras un aparatoso accidente de tráfico registrado en Castilleja de la Cuesta, donde un camión ha impactado contra un autobús, dejando varios afectados aunque sin consecuencias graves.

La Policía Local ha informado en sus redes sociales de que el accidente se ha producido al colisionar el camión contra la parte trasera del autobús poco antes de las 16.00 horas.

Los servicios sanitarios han atendido a nueve pasajeros del autobús, que no han necesitado traslado hospitalario.

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La policía cree que se ha producido un fallo mecánico en el camión, en un suceso en el que los dos conductores han dado negativo en la prueba de alcoholemia.

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