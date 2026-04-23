La polémica de las 'influencers' que se visten de flamenca sin pisar el Real: "¿Cómo le explico este momento a alguien que viene a echarse la foto en la Plaza de España y se va?"

"Hay que vivirlo". Conciso y contundente. Así ha sido el mensaje que la influencer Fabiana Sevillano ha publicado en la red social de TikTok junto a un vídeo en el que aparece bailando en una caseta del Real de la Feria con la descripción "¿Cómo le explico yo este momento a alguien que viene a echarse la foto en la Plaza de España y se va?"

Parece un mensaje simple de alguien que vive y reivindica su feria, la Feria de Abril. Una fiesta que se ha convertido en fecha clave en el calendario de todas las influencers. De repente, todos quieren ser partícipes de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad y el escaparate es el escenario perfecto para venir y pasearse por el Real con una jarra de rebujito.

Pero no es un simple mensaje. Es una indirecta muy directa a la nueva moda que se está creando en las redes sociales: vestirse de gitana sin pisar la feria. Todas las influencers han visto un negocio en sus redes con un contenido de la Feria de Abril: estrenar todos los días vestido de flamenca de distintas firmas y diseñadores, pasearse por los rincones de Sevilla para encontrar la fotografía perfecta y terminar en el Real en una caseta prestada por alguna marca. Sin embargo, ahora ya no es necesario terminar en una caseta o vestirse los días propios de la feria.

Es el caso de Lola Lolita, una de las influencers más reconocidas a nivel nacional, que cuenta con más de 13 millones de seguidores en TikTok. El pasado martes publicaba en sus redes sociales un vídeo de su primer vestido elegido para la feria. Un vestido que, según publicó, hacía homenaje "a un vestido que llevó mi hermana Sofía con dos añitos, súper alegre y divertido, qué ilusión". Hasta ahí, todo parece normal. Fue ayer cuando el mundo de las redes sociales sintió la verdadera traición: "Bajé el finde a Sevilla como todos los años para ver a mi familia, disfrutar de la ciudad y vestirme de flamenca como todos los años para daros estos fotones... toda la familia de mi padre es de aquí. Viva Seviila y viva la Feria. Disfrutad mucho".

Y se hizo la polémica. Las redes comenzaron a hacerse eco de que esta influencer no había pisado el Real, y los usuarios no tardaron en dejar su opinión: "El check por el check y no fallar en lo de tener la foto en la feria", "me parece tan pero tan ridícula la situación y la mentalidad. Vaya circo", "los sevillanos de verdad tenéis que echar a toda esta basura de allí". La polémica termina con una fotografía en el que aparece una frase con la famosa tipografía de las balconeras que inundan las calles de la ciudad, y principalmente, los balcones de la calle Asunción: "Influencers fuera de la Feria de Sevilla".

Disputas y frentes abiertos

No es casualidad que Lola Lolita brille por su ausencia en el Real, ni tampoco la reacción que esto ha generado en Fabiana Sevillano. Entre ambas influencers existe una polémica que viene arrastrándose desde el año pasado y que en su momento se hizo viral: la sevillana se vio envuelta en un conflicto con el ex novio de Sofía Surfers, hermana de Lola Lolita, lo que acabó por romper la relación entre las dos creadoras de contenido. La opinión pública se dividió, aunque la cercanía que transmite Fabiana y el vídeo en el que se sinceró públicamente produjo una notable ola de simpatía y el apoyo de buena parte de sus seguidores. Una guerra que, lejos de estar enterrada, ha llegado hasta el propio albero de la Feria de Abril.

Publicidad con las marcas

Además, muchas marcas buscan promocionarse a través de las influencers, como fue la famosa cena de Vanity Fair en la noche del Lunes de Pescaíto o la última y más reciente, en la que la hija de Rocío Jurado, Gloria Camila, se ha colocado un vestido de flamenca hecho con textiles de IKEA.

La Feria de Abril es lugar de disfrute, de encuentros pero sin pasar desapercibido las polémicas y las influencers que intentan ser parte de una historia que tiene nombre propio porque como rezan unas sevillanas, Sevilla tiene un color especial.