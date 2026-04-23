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Turismo

El turismo que llega a Sevilla por el Guadalquivir se dispara: las escalas de cruceros se duplicarán impulsadas por la nueva terminal

Ocean Platform Marinas y Global Ports Holding celebran la puesta de largo de esta nueva infraestructura, que gestionarán a través de la sociedad Global Ports and OPM Sevilla durante 25 años en una concesión que abarca el Muelle de las Delicias y el Muelle de Tablada

Llegada de cruceros a Sevilla.

Llegada de cruceros a Sevilla. / Puerto de Sevilla

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Sevilla es una ciudad que atrae mucho turismo, una actividad que viene creciendo de manera exponencial en los últimos años. Su atractivo hace que los visitantes también lleguen por el río Guadalquivir, de manera que cada vez son más los cruceros que apuestan por Sevilla para realizar sus escalas. En la actualidad, el Puerto cuenta con unas 90 -incluyendo el Belle de Cadix, que absorbe prácticamente la mitad-. Si quitamos la actividad de este barco habitual en la dársena, suman medio millar, una cifra que se duplicará en los próximos años gracias al impulso de la nueva terminal de cruceros.

Así lo han defendido este jueves los representantes encargados del impulso de esta infraestructura -Ocean Platform Marinas y Global Ports Holding-, que han estado acompañados por el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, durante la puesta de largo de esta terminal. Aunque viene funcionando desde que llegó el primer crucero de la temporada, sus impulsores han querido celebrar un evento con ambiente feriante para celebrar su inauguración.

Inversión de 5 millones de euros

Las dos empresas gestionarán esta infraestructura a través de la sociedad Global Ports and OPM Sevilla durante 25 años una concesión que abarca el Muelle de las Delicias y el Muelle de Tablada, con una inversión prevista de más de 5 millones de euros

Carmona ha destacado la importancia de esta terminal para Sevilla y ha explicado que esta terminal se dedicará a los yates y megayates únicamente en un futuro, ya que la de cruceros se ubicará en el Muelle de Tablada, una vez se desarrolle el Distrito Urbano Portuario. "La intención que tenemos es que se aumenten las escalas de cruceros, ese es el compromiso que también nos han planteado desde Global Ports", ha informado.

Puesta de largo de la nueva terminal de cruceros de Sevilla.

Puesta de largo de la nueva terminal de cruceros de Sevilla. / Puerto de Sevilla

Atracción de megayates

Francesc Grau, el responsable de Global Ports en el Mediterráneo, ha recordado que su compañía se dedica a construir y operar terminales de cruceros. "Tenemos en total 35 en todo el mundo y de las cuales se ha unido Sevilla, que es el décimo puerto en España. Hemos tenido contactos ya con las Cruises Lines, que han mostrado ya su interés y han confirmado futuras escalas porque van a meter a la ciudad en las planificaciones próximas", ha señalado. De ahí que el objetivo sea llegar "en breve" al centenar.

Por su parte, José Luis Almazán, managing partner de Ocean Capital Partners -uno de los accionistas de Ocean Platform Marinas y donde se ha incorporado recientemente Rafael Nadal- , lidera la gestión de marinas de grandes esloras en España, con marinas en Baleares y en Andalucía. "Tenemos muchísima ilusión en este proyecto", ha enfatizado, al tiempo que ha asegurado tener "muy buenas perspectivas".

"Estamos teniendo conversaciones con los capitanes y con las empresas de megayates porque pensamos que cuando hacen el cruce Caribe-Mediterráneo podemos tener aquí algunos yates grandes durante varios meses, que eso es lo interesante, porque nosotros lo que queremos es generar impacto y generar empleo y contribuir al desarrollo económico en la zona", ha indicado.

Alianza de compañías

La alianza entre las dos compañías que han impulsado la terminal "combina la experiencia operativa de OPM en la gestión de instalaciones náuticas con el conocimiento global de GPH en el sector de cruceros, para atraer escalas de mayor valor añadido, optimizar los servicios asociados a cada escala y mejorar la experiencia del pasaje. El proyecto contempla, además, una apuesta decidida por la integración urbana y reforzar el vínculo entre el puerto y la ciudad", ha señalado la sociedad.

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La concesión comprende una superficie total de 5.100 metros cuadrados que incluyen la actual terminal de cruceros del Muelle de las Delicias, sus explanadas adyacentes y la línea de atraque. A esta superficie se suma la ocupación de 1.548 metros cuadrados en el Muelle de Tablada, donde se instalará la futura terminal de cruceros en uno de los históricos tinglados del puerto, en el marco del Distrito Urbano Portuario. Una vez que el atraque de cruceros se traslade a Tablada, el Muelle de las Delicias pasará a funcionar exclusivamente como marina para grandes yates.

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