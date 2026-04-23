El tranvibús vuelve a batir récords de viajeros desde Sevilla Este al Real en el día con más gente en la Feria de Sevilla

El Miércoles de Feria ha sido hasta el momento el día con mayor afluencia de público al Real, coincidiendo con el festivo, frente al martes y a la noche de Pescaíto. "Total normalidad" y ausencia de incidencias destacadas ha sido el balance realizado por el Ayuntamiento de Sevilla sobre una jornada en la que la movilidad volvió a repuntar tras un martes en el que se resintió. El tranvibús sigue en una escalada de viajeros a pesar de las numerosas colas en Torreblanca y Sevilla Este para subirse o la tardanza para realizar el trayecto en hora punta hasta la contraportada. Frente a la línea LE que conectaba el año pasado uno de los barrios más poblados de la ciudad con la Feria, este miércoles el dato de viajeros superó en un 47% el registrado en 2025, por lo que se roza ya el 50%.

Unos 24.651 viajeros hicieron uso del tranvibús tanto para la ida como para la vuelta este Miércoles de Feria, aprovechando la ampliación de su recorrido desde Nervión. El martes, esta línea TB1 ya había transportado a 22.421 viajeros, un 44% más que el año pasado la línea LE. Son, por tanto, 2.000 usuarios más de un día a otro.

En total, gracias a la medición de afluencia en las calles del Real a través de sensores, el Gobierno de José Luis Sanz ha podido saber que el miércoles ha sido el día con mayor afluencia registrada en lo que va de Feria 2026. La calle Pepe Hillo, además, se está consolidando como la más transitada. Lo fue este miércoles, donde la hora con más gente fue sobre las 19.00 horas, y también el martes, cuando la mayor afluencia fue a las 12 de la noche.

Tussam incrementa viajeros y el Metro sigue en caída

La demanda de las líneas que prestan servicio directo al recinto ferial fue de 246.550 viajeros, con un incremento del 5,9% respecto del mismo día del año 2025. En el acumulado desde el lunes al miércoles, Tussam ha transportado a la Feria 594.624 viajeros, un 2,5% más que el año pasado. Y en el conjunto de la red de líneas de Tussam se transportaron 406.467 viajeros, un 3,8% más que el mismo día que el año pasado.

Las líneas de mayor demanda del miércoles han sido la Lanzadera Prado de San Sebastián – Feria con 40.082 viajeros y un incremento del 0,5%, la Circular C2 con 35.315 viajeros (+13,9,3%) y la Circular C1 con 28.148 viajeros (-2,4%). Además, el paseo de carruajes alcanzó su máximo esplendor con aforo completo.

En materia de tráfico, desde el Ayuntamiento se traslada "absoluta normalidad del dispositivo sin incidencias reseñables, más allá de las habituales de un día de Feria". La Lanzadera del aparcamiento P13 (Charco de la Pava) transportó 36.300 viajeros (-5%).

El Metro de Sevilla sí acumula dos días de bajada con respecto a 2025. Este Miércoles de Feria se registraron 157.535 viajeros, una ligera bajada respecto al año anterior. Y el martes se contabilizaron 176.929 viajeros, una ligera bajada (-0,6%) respecto al año anterior, aunque el acumulado de la semana muestra un crecimiento notable.