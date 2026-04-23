Golpe a la venta ambulante en el Real: incautan 100 botellas de alcohol y bombonas de gas de la risa

Nuevo golpe a la venta ambulante en el Real. El pasado Miércoles de Feria, la Policía Local incautó "100 botellas de alcohol y dos bombonas de óxido nitroso" -comúnmente conocido como gas de la risa-, e intervino además dos tortugas de Florida -una especie invasora- en la Calle del Infierno, tal como informan desde el Ayuntamiento. Asimismo, de las 13 casetas inspeccionadas, seis fueron denunciadas "por incumplimiento de horario de cierre, adoptando la medida cautelar de clausura en una de ellas".

"Durante el miércoles se gestionaron un total de 306 incidencias -un 17% menos que el día anterior-, y se hicieron 42 consultas de antecedentes y otros datos de interés", apuntan desde el Ayuntamiento. Y en cuanto a controles de alcoholemia, de las 173 pruebas que se practicaron, "cinco de ellas fueron positivas". "En el acumulado tenemos 348 realizadas y 12 resultados positivos", añaden.

En el balance de la jornada, Consistorio también ha resaltado la denuncia a una persona "por vender lotería sin autorización en el entorno de la plaza de toros de la Maestranza". En total, 211 décimos. También se inspeccionaron cuatro establecimientos, "llegándose a suspender a dos por venta de alcohol a menores". "Y se atendieron a siete niños perdidos, siendo entregados todos a sus familias en el módulo habilitado para ello", destacan fuentes municipales.

"Se inspeccionaron un total de 22 atracciones siendo todas ellas favorables", informan asimismo desde el Gobierno local. "Respecto a los espacios seguros, no se registró ninguna asistencia, afortunadamente", ha celebrado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, que ha querido recordar "que ante cualquier situación de acoso están disponibles en: el Hospital de Campaña, Caseta del Puesto de Mando y caseta de Niños Perdidos".

Más de 50 heridos con cortes por cristales

La Policía y los sanitarios tuvieron que atender el pasado miércoles a un total de 16 personas con heridas por cristales rotos en el albero, según el Consistorio. Una cifra de lesiones que ha vuelto a poner el foco en el peligro que supone sacar vidrios de las casetas, después de que las autoridades tuvieran que auxiliar el Martes de Feria a otras 39 con cortes en los pies.

"Consideramos que el llamamiento que se ha hecho desde los servicios sanitarios y Emergencias, debido al incremento de asistencias por cortes en pies debido a cristales en la calzada, ha funcionado muy bien puesto que ha descendido el número", ha señalado Manuel Alés. "A pesar de ello, seguimos manteniendo este llamamiento a caseteros y usuarios para que sigan extremando la precaución y no saquen elementos de cristal de las casetas", ha reclamado de nuevo el edil popular.