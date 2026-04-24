Tiempo en la Feria
Aemet anuncia lluvia en Sevilla este fin de semana de Feria: así evolucionará el tiempo por horas
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos muy nubosos durante la mayor parte del día, con un aumento de la probabilidad de precipitaciones a partir de la noche
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dibuja un fin de semana de Feria de Abril en Sevilla marcado por la inestabilidad, con lluvias probables el viernes y, sobre todo, el sábado, antes de dar paso a un domingo mucho más estable y caluroso.
Según la previsión oficial, el riesgo de precipitaciones será alto en el arranque del fin de semana, con un 90% el viernes y hasta un 95% el sábado, mientras que el domingo desaparecerá por completo. En paralelo, las temperaturas irán en ascenso progresivo, desde los 23 grados del viernes hasta los 30 del domingo, en un claro cambio de tendencia que se notará en el ambiente del Real.
Viernes 24 de abril: nubes y lluvia al final del día
El viernes comenzará con cielos muy nubosos, con una probabilidad de lluvia del 10% en la madrugada que sube al 25% por la mañana. Durante la tarde el riesgo baja de nuevo al 10%, pero repunta con fuerza hasta el 60% en el tramo final del día, cuando se esperan lluvias débiles.
Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima, con valores de 17ºC a las 06:00, 22ºC a las 12:00 y 23ºC a las 18:00.
Evolución del tiempo por horas el viernes
- 06:00 – 17ºC | Muy nuboso | 10% de probabilidad de lluvia
- 12:00 – 22ºC | Muy nuboso | 25%
- 18:00 – 23ºC | Cubierto | 10%
- 24:00 – 16ºC | Cubierto con lluvia escasa | 60%
Sábado 25 de abril: el día más inestable de la Feria
El sábado será la jornada más complicada, con precipitaciones muy probables durante buena parte del día, especialmente por la tarde. La probabilidad alcanza el 80% entre las 12:00 y las 18:00, tras una madrugada también inestable (50%).
El cielo permanecerá muy nuboso con lluvia, tendiendo a nuboso al final del día. Las temperaturas subirán, con una máxima de 26 grados y una mínima de 14, alcanzando los 27ºC en torno a las 12:00.
Evolución del tiempo por horas el sábado
- 06:00 – 15ºC | Cubierto con lluvia escasa | 50% de probabilidad de lluvia
- 12:00 – 27ºC | Muy nuboso | 10%
- 18:00 – 25ºC | Nuboso con lluvia escasa | 80%
- 24:00 – 17ºC | Nuboso | 25%
Domingo 26 de abril: mejora clara y subida de temperaturas
El domingo llegará el cambio más esperado en plena Feria: desaparece por completo la probabilidad de lluvia (0%) y el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado durante toda la jornada.
Además, las temperaturas darán un salto, con una máxima de 30 grados y una mínima de 15, lo que devolverá un ambiente plenamente primaveral, incluso con tintes casi veraniegos en las horas centrales del día.
Evolución del tiempo por horas el domingo
- Madrugada-mañana (00:00-12:00) – Despejado | 0% de probabilidad de lluvia
- Tarde-noche (12:00-24:00) – Poco nuboso | 0%
En definitiva, este fin de semana de Feria en Sevilla estará condicionado por la lluvia en sus dos primeros días, especialmente el sábado, antes de una notable mejoría el domingo, cuando el sol y el calor volverán a protagonizar el ambiente en el recinto ferial.
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