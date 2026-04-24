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Agotados los dorsales del Zurich Maratón de Sevilla 2027 y el Medio Maratón: se baten todos los récords con 40.000 corredores inscritos

Las dos pruebas agotan sus plazas en tiempo récord, consolidando un año más la importancia de ambas carreras populares en la ciudad hispalense

Zurich Maratón de Sevilla 2026

Zurich Maratón de Sevilla 2026 / El Correo

Lucía Rubio

Lucía Rubio

Sevilla

Sevilla vuelve a escribir historia en el mundo del atletismo popular. El XLI Zurich Maratón de Sevilla 2027 ha cerrado su proceso de inscripción con los 20.000 dorsales completamente agotados, y lo ha logrado en tan solo once días desde que se abrió el plazo. La cifra supera en 3.000 participantes el récord de la edición anterior y sitúa a la prueba sevillana en la élite de los grandes maratones europeos.

El Medio Maratón de Sevilla también ha cerrado inscripciones con otros 20.000 dorsales, igualando el récord de su última edición. En total, entre las dos pruebas, la ciudad hispalense reunirá a 40.000 corredores, una cifra sin precedentes que refleja el creciente atractivo de Sevilla como destino de turismo deportivo a nivel internacional.

La cuenta atrás ya ha comenzado para el Medio Maratón, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2026. Quienes prefieran afrontar los 42 kilómetros del Zurich Maratón tendrán que esperar algo más, hasta el 21 de febrero de 2027.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha manifestado su orgullo por lo logrado en estas nuevas ediciones: “Sevilla se consolida entre las grandes capitales del mundo como sede de grandes eventos; la solvencia organizadora y los innumerables atractivos de la ciudad nos permiten acoger citas tan relevantes como el Zurich Maratón y el Medio Maratón que suponen una importante promoción y fuente de riqueza para la ciudad”

Los datos ponen de manifiesto que el modelo organizativo de ambas pruebas mezcla deporte y turismo en la ciudad. El casco histórico de Sevilla, el clima y una infraestructura consolidada hacen del recorrido una experiencia que va mucho más allá de la competición. Con este escenario, no es casualidad que los dorsales vuelen en cuestión de días.

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Ante la demanda que ha agotado los 40.000 dorsales disponibles entre ambas pruebas, tanto la web del Medio Maratón como la del Zurich Maratón de Sevilla han habilitado listas de espera para todos aquellos corredores que no lograron hacerse con su plaza a tiempo. Una oportunidad para todos aquellos que no quieren perder la oportunidad de formar parte de un evento que, edición tras edición, no deja de crecer.

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