Jueves de guiris que llegan al Real y sevillanos que ultiman sus horas en la Feria: "Este día ha sido mi 'last dance'"

Lo siento: la primera mitad de la Feria ha pasado ya. Tras un arranque pleno de público, con un tiempo mucho más agradable de lo que prometían las predicciones, este jueves ha estado marcado por el fresco y la tranquilidad. Una jornada que marca el ecuador de una fiesta que se acerca al fin de semana, cuando desembarcan cientos de turistas y se retiran del albero otros tantos sevillanos. Pero antes de que llegue ese momento, y a pesar del arrastre de alguna resaca tonta, los cuerpos aún han aguantado un último esfuerzo: "Este jueves ha sido mi last dance".

A mediodía y primera hora de la tarde, el Real presentaba un buen ambiente de Feria. Sin el bullicio de otras veces, es cierto, pero con una notable afluencia de todo tipo: desde adolescentes a personas mayores, de familias a parejas. Caballistas apostados frente a la portada y algún guiri curioso mapa en mano. Se oía hablar francés con mochila al hombro, y acento andaluz en traje de flamenca.

Amanda, por ejemplo, viajó desde Taiwán hasta el barrio de Los Remedios para vivir esta fiesta. Y no era su primera vez: "Ya estuve en Sevilla en otra ocasión", explicaba en inglés. Aun así, le sorprendía las estampas que dejan siempre los volantes y los sombreros de ala ancha, las calesas y los caballos enjaezados de un lado a otro. Hasta pidió echarse una foto junto a varias mujeres de distintas generaciones vestidas de gitana. "Muchas gracias", soltó luego en español.

Ambiente en el Real durante la tarde del Jueves de Feria en Sevilla. / CARLOS DONCEL

Jueves de celebración

Este jueves también fue de celebración (más aún). Sobre todo, en las casetas ganadoras del concurso que organiza cada año el Ayuntamiento: la de Bombita 34-36 en la categoría de dos módulos, y la ubicada en Juan Belmonte 37 en las pequeñas. "Enhorabuena por el premio. Te ha quedado preciosa, la verdad", le repetían una y otra vez a Roberto Ballester, presidente de la conocida como Club Banco Popular, elegida como la mejor decorada este 2026 entre las de mayor tamaño.

"Son tres meses desde que empiezas a preparar las cosas, pero a mí me gustan mucho todos estos líos", reconocía Ballester a El Correo de Andalucía. "Merece la pena siempre, pero aún más cuando el Ayuntamiento reconoce el trabajo y esfuerzo", apuntaba el presidente de la caseta ubicada en la calle Bombita. "Otros años siempre digo '¡Este es el último!', y al final de la Feria repito '¡Bueno, seguiré otra más!'".

Interior de la caseta del Club Banco Popular (calle Bombita 34-36), que se ha llevado el primer premio en el concurso de casetas de la Feria de Sevilla de 2026. / Carlos Doncel

"Estamos pensando todo el año en qué se puede hacer para mejorar", resaltaba por su parte José Antonio Ortega, titular de la caseta premiada en la categoría de un módulo. Bajo la pañoleta de su caseta, situada en Juan Belmonte, colgaba el cartel que anunciaba que habían recibido una nueva condecoración. "Con el de este 2026, son ya ocho premios los que tenemos", presumía Ortega. "Esta caseta es una herencia de mi padre, así que todo lo que hago aquí lleva siempre mucho amor".

"Este ha sido mi last dance"

"Han sido días maravillosos, pero este jueves es ya mi last dance", comentaba Jesús con age en una tarde noche también con buen ambiente. Tras esta jornada, tampoco volverá Carmen al Real: "Se acabó la Feria para mí. Me voy a la playa a partir de este viernes, que hay que recomponerse", confesaba esta sevillana. Ni pisará el albero Miriam durante el fin de semana: "Esta ha sido mi última vez; el cansancio se empieza a notar. He disfrutado muchísimo desde el lunes, pero no viene mal un poco de descanso".

La Feria no es una clase de crossfit, pero también cansa. Desde el Pescaíto, miles de sevillanos -oriundos y adoptivos- han brindado con un catavinos o una caña de cerveza, han cantado por María del Monte y por Omar Montes también. Hay quienes han resistido horas de pie con tacones, y otros que han pasado la noche entera con dos lagrimitas de pollo en el cuerpo. Todo eso, por supuesto, cansa. Aunque a muchos este jueves aún les quedaba un último baile.