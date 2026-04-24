El Ayuntamiento de Sevilla suprime la Línea Este de Tussam tras ocho años y medio: los vecinos podrán usar el tranvibús

Los vecinos de Sevilla Este se quedan sin la Línea Exprés (LE) de Tussam ocho años y medio después de su estreno. Esta ruta, que llegaba hasta el Prado de San Sebastián, será absorbida por el tranvibús (TB1) a partir de este lunes 27 de abril, tal como ha anunciado el Ayuntamiento. El Gobierno de José Luis Sanz ha justificado esta medida en "el buen funcionamiento de la TB1" y en que ambas conexiones "compartían el 80% del recorrido".

El Consistorio argumenta que así se dotará a los usuarios de Sevilla Este "de una conexión con mayor cobertura de días de servicio, incluyendo los domingos, y dando un mayor uso del carril segregado, contribuyendo a descongestionar los carriles de uso general". El nuevo servicio de tranvibús funcionará todos los días de la semana de 6:00 a 23:30, y contará, en hora punta, con 12 vehículos articulados y frecuencias de paso de siete minutos.

Con este cambio, los vehículos dedicados a la línea LE pasarán a circular por los carriles de la TB1, que cuenta con una plataforma de uso exclusivo que actualmente llega hasta la estación de Santa Justa. Pero no acaba ahí la ruta del tranvibús: luego sigue hasta Nervión, aunque compartiendo espacio con el resto de autobuses y coches. Un recorrido extra que el Gobierno local ampliará el próximo lunes hasta el Prado de San Sebastián, tal como adelantó El Correo de Andalucía.

Esta supresión de la LE para ser absorbida por el tranvibús "ya se encontraba en estudio técnico por parte de Tussam", aunque el Ayuntamiento ha informado sobre el tema a los sindicatos este mismo viernes, según fuentes consultadas por este medio. "Esta decisión técnica se fundamenta en la coincidencia de casi el 80% del recorrido y las paradas de ambas líneas, lo que obligaba a una duplicidad innecesaria que ahora se resuelve a favor de un servicio más ágil, puntual robusto y moderno", ha explicado Álvaro Pimentel, delegado de Movilidad.

Un cambio apoyado en "la experiencia de la Feria"

Con esta medida, según el Consistorio, los autobuses de la línea LE pasan al formato BTR (como se denomina a la plataforma por la que solo discurre el tranvibús). "Se consigue un mayor uso del carril segregado, contribuyendo a descongestionar los carriles de uso general", ha indicado el delegado. "Los usuarios de la LE tendrán ahora un servicio potenciado en la TB1 con vehículos de alta capacidad y el uso de una infraestructura segregada que garantiza que todos los vehículos operen bajo la prioridad semafórica y el uso de carriles exclusivos, elevando el estándar de puntualidad que el sevillano merece".

"La experiencia durante la semana de Feria está demostrando que debemos mejorar y hacer más eficiente la línea BTR", ha asegurado el edil popular. "Al extender el recorrido desde la actual parada de Nervión hasta el Prado de San Sebastián, garantizamos una conexión directa con el Metro de Sevilla, el Metrocentro y las líneas de Cercanías en San Bernardo, facilitando así la intermodalidad con Metro, Tranvía, autobuses metropolitanos… para miles de trabajadores y estudiantes".

Asimismo, esta medida viene refrendada "por los excelentes datos de viajeros que han usado la línea TB1 durante la Feria en su recorrido hasta la contraportada, llegando a transportar diariamente más de 24.000 usuarios", según ha defendido el propio Pimentel. "El objetivo es optimizar la conectividad del distrito Sevilla Este-Torreblanca-Alcosa con los principales nodos intermodales de la ciudad del Prado de San Sebastián antes de que concluyan las obras de la fase 2 de ampliación del BTR y su llegada definitiva a la Plaza del Duque, prevista para finales de septiembre".

"Es una respuesta a la demanda de los usuarios"

"La consolidación de esta ampliación no es un hecho aislado, sino una respuesta técnica a la demanda de los usuarios", ha asegurado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. "La prioridad del gobierno de José Luis Sanz ha sido, desde el primer día, ofrecer soluciones reales a problemas históricos de movilidad en los barrios más poblados de Sevilla. Ampliando la TB1 al Prado, estamos aplicando un modelo de gestión eficiente que maximiza los recursos de Tussam y reduce significativamente los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos".

"En términos de oferta global, se pondrán a disposición de los sevillanos 236 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias", recalcan desde el Ayuntamiento, que subraya además que "la flota destinada a la TB1 es 100% eléctrica, eliminando las emisiones contaminantes en un corredor de alta densidad de tráfico y reduciendo la contaminación acústica".