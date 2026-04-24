Batalla contra los 'taxis piratas' en Sevilla: la Policía intercepta y sanciona a cinco vehículos junto a la Feria

Hasta cinco 'taxis piratas' han sido localizados en la Feria de Abril de 2026. Los delegados de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla han informado este viernes a los medios de comunicación de la identificación de varios vehículos de este tipo por parte de la Policía en la jornada del jueves, que se suman a las más de 300 incidencias recogidas en este día de la Feria. Tras su incautación, estos cinco falsos taxis han sido depositados en los almacenes municipales para evitar que sigan operando en la recta final de la fiesta.

Se trata de una práctica en la que supuestos taxis ofrecen transporte de pasajeros sin licencia, autorización o seguro adecuados, fuera del marco legal. Suele presentarse como un servicio más rápido o más barato, pero en realidad evade controles, tarifas y requisitos de seguridad. Son muchas las personas que regresan por la noche desde el Real de Los Remedios a sus hogares después de largas horas disfrutando de la Feria de Abril. Desde el Ayuntamiento, han intensificado en estas fechas las acciones comunicativas para evitar que los ciudadanos se presten a este tipo de servicios fraudulentos.

Para la flota de 1.850 vehículos existente estos días en la capital hispalense, hay tres paradas de taxi dividas entre la portada, la contraportada y en la calle Costillares. Precisamente, esta última se incorporó el año pasado para aliviar la afluencia de personas en las dos que había. De igual forma, las paradas de los taxis se han retranqueado unos 20 metros en esta edición de la Feria para evitar los cruces entre estos vehículos y los autobuses. Además, se pondrá un carril de servicio público en el puente de las Delicias, tras la petición que hizo Tussam como el servicio de taxis.

También, por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Sevilla tiene desplegado en las paradas un dispositivo en el que trabajan a la vez personal de seguridad y auxiliares controlando quién se sube a cada coche y trabajadores municipales reordenando el tráfico, ya que la fila de taxis atraviesa zonas de paso de peatones que quieren cruzar al lado contrario de la avenida Flota de Indias.

En cuanto a los precios, han subido un 3,5% tras el incremento de las tarifas 2 y 3 que aprobó el Pleno municipal el pasado noviembre. Esta tarifa 2 dispone en esta ocasión de una bajada de bandera de 2,02 euros frente a los 1,95 euros de 2025. Por su parte, la tarifa 3 cuenta con una bajada de bandera de 2,53 euros, mientras que el año pasado fue de 2,44 euros.

Más de 300 incidencias el jueves

Más allá de los 'taxis piratas', desde el Consistorio se gestionaron en materia de seguridad durante la jornada del jueves un total de 305 incidencias y 38 consultas de antecedentes y otros datos de interés. Son prácticamente las mismas cifras respecto a la jornada del miércoles, aunque bajan en comparación con el martes (367) y el lunes de pescaíto (647).

En el dispositivo de cierre de las casetas se denunciaron cuatro de ellas por incumplimiento horario, una con medida cautelar de clausura. En materia de venta ambulante se intervinieron 127 botellas de bebidas alcohólicas, 80 de refrescos, 74 de bebidas energéticas y 80 almohadillas taurinas en el entorno de la Plaza de la Maestranza. Del mismo modo, se realizaron 224 pruebas de alcoholemia de las que 11 fueron positivas, destacando un conductor ebrio que quintuplicaba la tasa de alcoholemia permitida y cayó a las vías del tren próximas a la calle Gea en Bellavista.