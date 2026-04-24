Sevilla
Un conductor ebrio que quintuplicaba la tasa de alcoholemia cae esta madrugada a las vías del tren en Bellavista
Los Bomberos de Sevilla retiraron el vehículo de las vías restableciendo la normalidad en 20 minutos
Un vehículo ha caído esta madrugada a las vías del tren provocando retrasos en la circulación ferroviaria. Según ha informado Emergencias Sevilla, el suceso ha tenido lugar a las cinco de la madrugada cuando un hombre que se encontraba en estado de embriaguez ha caído junto a su turismo a las vías del tren a la altura de la calle Gea, próxima al barrio sevillano de Bellavista.
Los Bomberos de Sevilla procedieron a retirar el vehículo siniestrado de las vías tras un trabajo coordinado con la Policía Local y Adif. Los servicios de emergencias restablecieron la normalidad en apenas 20 minutos sin mayor afectación al tráfico ferroviario. Las autoridades policiales investigan el siniestro e instruye diligencias al conductor que salió ileso del incidente. Este hombre quintuplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida.
Tercer accidente en los últimos dos días
Se trata del tercer siniestro de tráfico en la provincia de Sevilla en las últimas 48 horas. Esta misma mañana ha tenido lugar un choque entre dos camiones en la A-4 a al altura del municipio de La Campana provocando retenciones y una actuación de rescate de los Bomberos. Una de las personas implicadas quedó atrapada en el interior de su vehículo, que finalmente pudo ser rescatada sin heridas de gravedad.
Por otro lado, este jueves por la tarde un camión y un autobús del Consorcio Metropolitano de Sevilla chocaron en el término municipal de Castilleja de la Cuesta dejando un total de nueve heridos. Los afectados no requirieron traslado a centro hospitalario, mientras que las pruebas de alcohol y drogas practicadas resultaron negativas y descartándose el fallo mecánico como causa del incidente.
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