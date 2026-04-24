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Cortes en los accesos a Sevilla desde la A-49 por las obras del BUS-VAO

Los trabajos durarán tres noches para montar el nuevo paso del Aljarafe Norte

Tráfico en la entrada a Sevilla de la A-49.

Tráfico en la entrada a Sevilla de la A-49. / RAUL CARO / EFE

El Correo

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Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha anunciado un nuevo corte de tráfico que comenzará la noche del próximo lunes en el acceso a Camas desde la autovía del Quinto Centenario (A-49), debido a las obras del nuevo paso superior BUS-VAO del Aljarafe Norte, una infraestructura clave que conectará la estación de Plaza de Armas con Castilleja de Guzmán.

El corte de tráfico en este ramal de entrada se producirá durante tres noches seguidas en horario nocturno, de 23.00 a 6.00 horas, para interferir lo menos posible al tráfico en un punto con un importante volumen de vehículos. Los cortes están programados para las noches del lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de abril en la entrada 17C de la A-49, que corresponde al acceso a Camas.

Montaje del paso superior BUS-VAO

Esta restricción al tráfico es necesaria para el montaje de del paso superior de la plataforma reservada sobre este ramal de la A-49. El viaducto ya cuenta con los pilotes y los estribos y estaba a falta de que se colocaran las vigas superiores, en una operación que requiere del uso de maquinaria pesada y de ocupar la carretera.

El paso está conformado por una estructura de vigas prefabricadas de cuatro vanos, que serán trasladados por un convoy especial e izados por una grúa principal y una grúa auxiliar. Las dimensiones de cada viga a colocar son de 43 metros de largo, 3,5 metros de ancho y dos metros de alto, dando lugar a un peso bruto de 146 toneladas cada una.

Proyecto del Aljarafe Norte y fondos europeos

La plataforma reservada del Aljarafe Norte tiene una longitud de 6,6 kilómetros y cuenta con cofinanciación de fondos europeos del programa Next Generation. En la mayoría del recorrido, dispone de un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles.

La mayor parte del trazado transcurre por el Aljarafe, aunque parte de la Cartuja, con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón y la adaptación del paso inferior de la avenida de Carlos III, que ahora dispone de cinco metros de gálibo y un ancho adaptado al paso de los autobuses, además de acera y carril bici, para que puedan acceder o venir desde el puente de la Señorita.

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Tras sortear la ronda de circunvalación SE-30 con un nuevo paso inferior, llega al Aljarafe, donde el recorrido rodea el casco urbano hasta una zona comercial próxima, donde se amplía la calzada a cuatro carriles –dos de ellos BUS-VAO–. El ramal de entrada a Camas desde la A-49 se salva con el citado viaducto para que el carril reservado se integre seguidamente en el viario urbano. Ya en la glorieta de acceso a la carretera A-8077, el trazado vuelve a su concepción de tres carriles, uno reservado como BUS-VAO, hasta llegar a Castilleja de Guzmán, donde también dispondrá de carril bici.

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