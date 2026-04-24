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Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla

El accidente se produjo en el tirachinas de la calle del infierno en la tarde de este viernes

Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla

Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla / Emergencias Sevilla

El Correo

El Correo

Sevilla

Cuatro personas han resultado heridas en el primer accidente en una atracción de la calle del Infierno en la Feria de 2026. Los hechos se han producido en la tarde de este viernes de Feria en la conocida instalación del Tirachinas.

Los bomberos han precintado la atracción 'Steel Max' tras un accidente ocurrido durante su funcionamiento en la Calle del Infierno sobre las 20:20 horas. Los heridos leves fueron atendidas en el lugar, aunque dos de ellas, que viajaban en el interior de la atracción, fueron trasladadas posteriormente a un centro sanitario. Tras el rescate, en el que también participó Protección Civil, la zona quedó acotada. La Policía Local ha inspeccionado la documentación de la atracción y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Concretamente, una de las cuerdas se ha roto cuando estaba en pleno funcionamiento la atracción por lo que dos personas, menores de edad, que se encontraban en su interior se quedaron atrapadas sin poder bajar. La bola del tirachinas golpeó en el suelo provocando lesiones a las dos personas que se encontraban en su interior. Ambos requirieron atención sanitaria aunque su estado no reviste gravedad.

Según ha confirmado Emergencias 112 y Protección Civil una persona que se encontraba en el público en el momento del golpe también requirió asistencia sanitaria al sufrir lesiones por la cuerda que se había roto.

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La Policía y los Bomberos se encuentran aún investigando las circunstancias que han provocado el accidente y mientras tanto la atracción permanece clausurada.

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