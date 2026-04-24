Feria de Abril
Cuándo y cómo ver este domingo los fuegos artificiales que pondrán fin a la Feria de Sevilla de 2026: 15 minutos, 5.000 disparos y 350 kilos de pólvora
El domingo por la noche se lanzarán 16 conjuntos de pólvora que acabarán la Feria de Abril, con el apagado de las luces y el inicio del desmontaje de la portada y las casetas
Sevilla pondrá el broche final a la Feria de Abril este domingo 26 a las 23:59 horas. Será el momento en el que tenga lugar el tradicional espectáculo de despedida de la Feria de Sevilla con el lanzamiento de los fuegos artificiales, que se podrán disfrutar desde numerosos puntos de la ciudad. Como en estos últimos dos años, con el cambio de modelo, será el final de seis días intensos de actividad en el Real. Las luces de este espacio de Los Remedios, que se encendieron en la noche del Lunes de Pescaíto, se apagarán, y se iniciarán las labores de desmontaje.
Según ha explicado el Ayuntamiento este viernes, en la rueda de prensa de balance del día anterior, este evento tiene como título "Entre Claveles", y tendrá una duración aproximada de 925 segundos, es decir, unos 15 minutos. Durante este tiempo, se usarán 16 conjuntos de pólvora, con 359,90 kg, que se lanzarán al cielo de Sevilla con 5.750 unidades de disparos.
Como cada año, el lanzamiento de fuegos artificiales se realiza desde la dársena del Guadalquivir, junto al Paseo de las Delicias. Por tanto, desde cualquier zona cercana al río, o desde los puentes como el Puente de San Telmo o el Puente de Triana. Esta situación provocará cortes de tráfico para favorecer que los sevillanos puedan acceder a diferentes puntos en los que ver los fuegos y ubicarse con tiempo.
La empresa Pirotecnia Zaragozana es la que se ha encargado del diseño y de llevar a cabo del evento, tras hacerse con un contrato de 24.805 euros (IVA incluido). Esta compañía, integrada en el grupo francés Etienne-Lacroix, ya ha estado trabajando en los Campos Elíseos de París para el Día Nacional de Francia o en las Fallas de Valencia de 2026.
Una vez finalice la Feria de forma oficial iniciarán los trabajos de desmontaje. Según explicó el Gobierno de José Luis Sanz, cuando se termine de liberar todo el terreno donde se monta la Feria, en verano, arrancarán las obras para la ampliación del Real con más de 200 casetas nuevas.
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