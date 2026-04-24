Feria de Abril
La infanta Elena, protagonista del viernes de la Feria de Sevilla al recibir el premio Caseta de Oro
La infanta ha recibido el reconocimiento de la Caseta de Oro, un emblema de la Feria de Sevilla, demostrando su arraigo en la ciudad
Si hace unos días Victoria Federica deslumbraba como una de las amazonas más elegantes que han pisado el Real, este viernes el protagonismo ha recaído en la infanta doña Elena, quien ha tomado el relevo de su hija y ha brillado en el albero de la Feria de Sevilla, donde ha sido distinguida con uno de los galardones más emblemáticos y tradicionales: la Caseta de Oro.
Recorrido por el Real y encuentros destacados
La infanta doña Elena ha aprovechado al máximo su visita a la Feria de Sevilla. Ha hecho un recorrido por diferentes casetas en buena compañía y además ha protagonizado un entrañable encuentro con el duque de Alba y su hijo, el duque de Huéscar, confirmando la excelente relación que existe con la Casa de Alba.
Doña Elena se ha mostrado encantada, ha disfrutado de su estancia y del ambiente de la Feria de Sevilla. Es una enamorada de la ciudad andaluza y vivir estas épocas festivas es algo que le hace feliz y eso se le nota. Pero además su presencia es también motivo de alegría entre los sevillanos que no han dudado en mostrarle su cariño, lo han hecho principalmente con distintos presentes que le han dado a lo largo del recorrido por el Real.
El cariño de Sevilla y su apoyo a los toreros
Sevilla la quiere, doña Elena lo sabe y no puede disimularlo. Y es el mismo cariño que se le demostró a don Juan Carlos en su reciente visita a la capital hispalense el domingo de Resurrección cuando viajó exprofeso para presenciar la vuelta a los ruedos de Morante de la Puebla. Precisamente para él y para Roca Rey, la infanta ha tenido palabras de aliento al recibir su Caseta de Oro: "Esperemos que se recuperen los toreros".
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