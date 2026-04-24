Podemos pide que las 220 casetas de la ampliación de la Feria de Sevilla sean públicas: "Debe pasar de ser el cortijo del 2% a tener espacio para todos"

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha reclamado este viernes que las 220 nuevas casetas previstas en la ampliación del recinto ferial para el año que viene sean de carácter íntegramente público y de gestión municipal directa. La dirigente ha contrapuesto su propuesta al proyecto del alcalde del PP, José Luis Sanz, al que ha comparado con "el absurdo proyecto de Madrilucía" y ha acusado de perpetuar el modelo elitista que convierte a la mayoría de los sevillanos en turistas en su propia fiesta.

Hornillo ha recordado que, de las 1.057 casetas que actualmente conforman el Real, solo 17 son de acceso público público, lo que representa apenas el 1,6% del total. Si el Ayuntamiento accediera toda la ampliación a casetas de libre acceso, ese porcentaje subiría hasta el 18,5%, transformando el modelo actual. "Con voluntad política, la Feria puede pasar de ser el cortijo del 2% a tener espacio para todos. Ese es el único debate que nos interesa: no quién gana el contrato, sino quién gana la Feria", ha subrayado la concejala.

La formación morada ha criticado duramente el modelo de concesión privada que, según Podemos, Sanz pretende imponer mediante la cesión del espacio durante 28 años a una empresa privada con un canon que superaría los 120 millones de euros y una rentabilidad empresarial garantizada del 7%. Hornillo lo ha calificado de "pelotazo de manual" y de transferencia "obscena" de dinero público a manos privadas. "Sevilla pagará 120 millones de euros públicos para garantizar el negocio privado a los amigos constructores del PP", ha denunciado.

Por último, Podemos ha instado al alcalde a abandonar lo que considera un uso político de la Feria de Abril como "tablero de Risk en su guerra particular con el Gobierno de España". Hornillo también ha dirigido un aviso al PSOE, propietario del suelo donde se proyecta la ampliación, para que condicione su cesión a que todas las nuevas casetas sean de acceso libre. "El PSOE también tiene en su mano hacer que la Feria sea un lugar más acogedor e inclusivo y esperamos que no deje pasar esta oportunidad para democratizar esta fiesta grande de Sevilla", ha concluido.