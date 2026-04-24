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La Policía incauta 54 entradas en la reventa de los toros de Sevilla en plena temporada de "no hay billetes"

El cuerpo policial ha incautado 54 entradas en Sevilla y recuerda a los aficionados comprar en canales oficiales para evitar la reventa

La Policía incauta 54 entradas en la reventa de los toros de Sevilla en plena temporada de &quot;no hay billetes&quot;

La Policía incauta 54 entradas en la reventa de los toros de Sevilla en plena temporada de "no hay billetes" / Policía Nacional Adscrita a Andalucía

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La temporada taurina en la Maestranza está siendo un éxito comparado con ediciones anteriores. La empresa Lances de Futuro ha colgado el "no hay billetes" en ocho ocasiones en lo que llevamos de abono. A consecuencia de eso, son muchos los aficionados que acuden a los reventas para intentar conseguir una localidad.

La Policía Nacional Adscrita en Andalucía ha informado este viernes de la incautación de 54 entradas en las inmediaciones de la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla, dentro del dispositivo que mantienen contra la reventa en los festejos taurinos de esta temporada.

Recomendaciones de la Policía

A través de sus redes sociales, el cuerpo policial ha recordado a los aficionados que compren siempre sus localidades en taquilla o en la web oficial de Lances de Futuro. Además, la Policía ha advertido de que la reventa está prohibida y puede conllevar sanciones.

Nueve "no hay billetes" en el ciclo

La intervención se produce en un contexto de máxima expectación por la tauromaquia en la ciudad, que este año está registrando una fuerte demanda tanto en abonos como en venta de entradas sueltas. La temporada se ha disparado con un crecimiento del 35% en el número de abonados, largas colas en taquilla para ver a Morante o Roca Rey, y más de ocho tardes de “no hay billetes” en lo que va de ciclo.

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La situación se repetirá este viernes, con el cartel formado por Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, para el que tampoco quedan entradas y será el noveno lleno en el ciclo. La combinación de grandes carteles, el tirón de las figuras y el gran ambiente en torno a la Feria ha convertido a la Maestranza en uno de los grandes focos taurinos de la temporada, pero también en un escenario propicio para los reventas.

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