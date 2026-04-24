Policías de paisano detienen a cuatro personas por robos con violencia y hurtos en la Feria de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas "por su presunta implicación en delitos contra el patrimonio, dos de ellas por robos con violencia y otras dos por hurtos", tal como apuntan fuentes del Cuerpo. Estas actuaciones se han realizado en el marco de la operación Albero, en la que se despliegan agentes de paisano por el entorno del Real, donde han logrado recuperar además hasta seis teléfonos móviles sutraídos presuntamente "por un conocido delincuente que se había trasladado a Sevilla".

"Sobre la medianoche del pasado jueves, los efectivos policiales recibieron aviso de una posible reyerta en una caseta del recinto ferial", detallan desde la Policía Nacional. "Una vez en el lugar, comprobaron que un varón había sido sorprendido mientras intentaba sustraer efectos del bolso de una mujer y, al verse descubierto, empleó violencia para intentar huir. Tras las primeras gestiones, los agentes localizaron y detuvieron al presunto autor como responsable de un delito de robo con violencia".

"En una segunda intervención, los indicativos actuaron ante una pelea en la vía pública. Durante la actuación policial, uno de los implicados mostró una actitud agresiva hacia los agentes, llegando a amenazar e intentar agredir a una funcionaria policial, además de negarse a identificarse, por lo que fue detenido por un delito de resistencia grave", añaden desde el Cuerpo.

Seis móviles recuperados

Dentro del mismo dispositivo policial, "los agentes detuvieron a dos conocidos delincuentes itinerantes especializados en hurtos, desplazados a Sevilla con motivo de la Feria de Abril". "Uno de ellos fue localizado portando seis teléfonos móviles que habían sido sustraídos momentos antes en el recinto ferial y sus alrededores, permitiendo el esclarecimiento de varias denuncias interpuestas por las víctimas".

"El otro arresto se produjo en las inmediaciones de la plaza de toros de la Real Maestranza, donde fue sorprendido in fraganti mientras sustraía una cartera en un momento de gran afluencia de público, interviniéndole además efectos de otras víctimas y dinero", apuntan desde la Policía Nacional. "Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente".

"En el marco de la Operación Albero, la Policía Nacional ha intensificado el control sobre personas dedicadas a actividades delictivas contra el patrimonio, además de realizar diversas actas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, actuaciones de auxilio humanitario y varias detenciones relacionadas con hurtos y robos cometidos durante la celebración de la Feria de Abril".