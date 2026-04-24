Salvan la vida de un bebé de año y medio que se asfixiaba en una caseta de la Feria de Sevilla

Protección Civil salvó una vida en la noche del Jueves de Feria de Sevilla. Concretamente, la de un bebé de solo año y medio que se estaba asfixiando en una caseta ubicada en la calle Antonio Bienvenida número 60, tal como ha informado este viernes el Ayuntamiento. "Con lo cual, ya llevamos dos vidas salvadas, después de que la Policía Local auxiliara en la noche del Pescaíto a una mujer", ha destacado asimismo el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12 de la noche, cuando un familiar del bebé avisó a las autoridades de que el menor "presentaba síntomas de asfixia grave", tal como explican fuentes municipales. Ante la advertencia, se activaron los indicativos que estaban situados en la contraportada, y el vehículo de Protección Civil "se presentó de inmediato en la caseta" en la que se encontraba el pequeño.

"Al ver la gravedad del asunto, Protección Civil comunicó a Cruz Roja el traslado directo al hospital de campaña instalado en el Real, donde pudieron salvarle la vida al menor", detallan desde el Consistorio. A raíz de esta actuación, el propio Manuel Alés ha puesto en valor la inversión municipal: "Los nuevos medios disponibles están surtiendo efecto. Salvando una sola vida, ya está más que justificado el gasto tan importante que se ha hecho en estos recursos".

"En la medianoche, un bebé de poco más de un año sufrió un episodio de asfixia en una caseta de la contraportada. Los voluntarios de nuestra gran Protección Civil le salvaron la vida dándole traslado urgente al Hospital de Campaña que hemos instalado en la Feria de Sevilla", ha celebrado por su parte el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de una publicación en redes sociales.

Dos vidas salvadas esta Feria

La de este bebé de año y medio no ha sido la única vida salvada durante esta semana. De hecho, el pasado Lunes de Pescaíto la Policía Local tuvieron que actuar en Triana para auxiliar a una mujer usando los nuevos desfibriladores instalados en los coches el servicio, según informó el Ayuntamiento.

Fue en torno a las 23:11 cuando entró un aviso al Servicio de Emergencias 112 de una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca. Un patrullero de la Policía Local llegó al lugar donde ya se encontraban dos sanitarios de paisano sin logar sacarla del paro cardíaco.

Los policías lograron finalmente reanimarla y unos cinco minutos después llegó la ambulancia. Una vez estabilizada, un cuarto de hora más tarde se trasladó al hospital con la Policía Local escoltando a la ambulancia. Un segundo patrullero trasladó al marido. Sobre las 00:00, la mujer llegó al centro hospitalario, donde fue atendida.