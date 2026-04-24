El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: "Es una experiencia inmersiva"

Un poblado medieval en el corazón de la Campiña sevillana. Esto es lo que se vivirá este fin de semana en la localidad de Marchena con su II Mercado Medieval de Artesanía Local y Comarcal, en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar desde este viernes hasta el domingo de toda clase de productos, puestos y actividades para toda la familia.

Este evento que permitirá a sus asistentes viajar en el tiempo y sumergirse en plena Edad Media se celebrará en la mítica plaza Padre Alvarado de Marchena.

La plaza Padre Alvarado de Marchena se transformará en un escenario medieval

Así, este lugar se transformará en un auténtico escenario medieval en el que se podrán visitar sus puestos de artesanía local y comarcal, además de adquirir toda clase de productos tradicionales y gastronómicos.

Además esta cita para la que no hace falta pagar ningún tipo de entrada contará también con animación y la mejor ambientación de la época para recrear un auténtico mercado medieval.

A esto se sumarán sus actividades pensadas para la diversión de toda la familia, lo que convierte este mercado medieval en un plan perfecto para todas las edades.

Una cita para impulsar la artesanía y el comercio de Marchena

"La tradición, historia y artesanía se darán la mano", aseguran desde la Diputación de Sevilla sobre esta iniciativa que se presenta como una "experiencia inmersiva" para acercar al público a este periodo histórico.

De igual modo, el II Mercado Medieval de Artesanía Local y Comarcal también busca poner en valor la artesanía de la zona y dinamizar la vida social y comercial de la localidad a través de esta actividad en la que "la Edad Media cobra vida".

Horarios del mercado medieval de Marchena

Una oferta de ocio para todos los públicos que se podrá disfrutar este viernes de 17.30 a 23.00 horas, el sábado de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 23.00 horas, y el domingo con el mismo horario de mañana y tarde, pero con un cambio: su cierre se producirá una hora antes, a las 22.00 horas.

Un evento que llenará de vida, historia y tradición esta localidad de fundación romana que se asienta en el fértil valle del río Corbones, en el centro de la Campiña, entre El Arahal y Écija.

Un plan para descubrir la localidad y su patrimonio

Esta ciudad situada a menos de 50 minutos de la capital cuenta con un conjunto de artistas, monumentos, calles y casas señoriales en los que adentrarse en su folclore y gastronomía.

Asimismo, este enclave cuenta con numerosos puntos de interés turístico, como las Murallas, en las que sobresale por su buen estado el Arco de la Rosa o Puerta de Sevilla, la Iglesia de Santiago, la Iglesia de Santa María de la Mota, la Iglesia de San Juan, el Convento de San Agustín o la Casa Palacio de Calle San Pedro.