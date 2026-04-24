Rancio aclara una duda habitual de la Feria de Sevilla: quién decide las pañoletas de las casetas

La Feria de Abril está llena de detalles que forman parte de su estética más reconocible, pero no todos se deciden al azar. Uno de ellos son las pañoletas de las casetas, un elemento muy visible en el recinto ferial y que, como explica Rancio, también está sujeto a una normativa concreta.

Estas telas decorativas, que aportan color y personalidad a cada caseta, no pueden colocarse libremente ni responder a cualquier diseño. Su instalación debe ajustarse a unos criterios determinados y contar con el visto bueno del Ayuntamiento de Sevilla, que supervisa distintos aspectos relacionados con la imagen y la organización del Real. Fue el pintor Gustavo Bacarisas quien marcó un antes y un después en la imagen de la Feria al diseñar en 1919 el modelo que fijó el canon estético de los módulos. A partir de esa propuesta quedó ya normalizada la decoración de la fiesta, asentando una línea visual que ha perdurado con el paso del tiempo y que explica por qué muchos de sus elementos mantienen aún hoy una estética tan reconocible y homogénea.

El objetivo de este control es preservar la estética tradicional de la Feria y evitar elementos que rompan con el estilo característico del recinto. Aunque muchos visitantes lo desconocen, detrás de la decoración de las casetas hay normas precisas que buscan mantener la identidad visual de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.

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Así, Rancio pone el foco en uno de esos aspectos poco conocidos de la Feria: incluso detalles aparentemente menores, como las panoletas, forman parte de una regulación cuidada al milímetro.