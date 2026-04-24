El Ayuntamiento de Sevilla duplica "esfuerzos" ante el partido del Betis el viernes de Feria: la policía y Tussam se repartirán entre la Cartuja y Los Remedios

Tussam y la Policía Local realizarán un esfuerzo especial para garantizar la movilidad ante el partido del Betis contra el Real Madrid en la Cartuja. Así lo ha garantizado el Ayuntamiento de Sevilla tras las palabras estos días del alcalde, José Luis Sanz, que lamentaba que La Liga no se hubiese puesto en contacto con el Consistorio. Como viene siendo habitual, se reforzarán las líneas C1, C2 y 2, así como la incorporación de dos lanzaderas especiales desde el estadio a Blas Infante y Sevilla Este. Habrá a la vez un plan de tráfico en Cartuja y otro en Los Remedios.

"Se ha hecho esfuerzo importantísimo porque hoy es un día complicado", ha manifestado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel. Para la llegada de los aficionados al Estadio de la Cartuja, Tussam mantendrá la tarifa ordinaria tanto para el refuerzo habitual de las líneas 2, C1 y C2 como para la lanzadera especial desde Blas Infante, que estará operativa desde las 19:00 horas.

De cara a la finalización del partido, la vuelta será gratis a la salida del estadio. Las líneas C1 y 2 partirán desde la parada Juan Bautista Muñoz-Escuela Superior de Ingeniería, mientras la línea C2 desde Juan Bautista Muñoz (frente al estadio). Por su parte, la lanzadera a Sevilla Este partirá de Juan Bautista Muñoz, frente a la Escuela Superior de Ingeniería, y discurrirá por las paradas de la línea LE (solo bajada) desde Las Góndolas a la avenida de la Auronáutica. Respecto a la lanzadera de Blas Infante marchará desde Camino de los Descubrimientos en el Laboratorio de Ingeniería, además, contará con una parada intermedia en el centro comercial Torre Sevilla.

Sin comunicación por parte de La Liga

Por parte del Ayuntamiento no han recibido en las últimas horas ninguna comunicación de La Liga tras las declaraciones del alcalde lamentando la falta de coordinación con el Consistorio para la celebración del evento. "Yo creo que en este país se tiene que abrir el debate de que la Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral o solo consultando en este caso al Betis y al Real Madrid y no consultando al Ayuntamiento de la ciudad", reflejó Sanz en los micrófonos de la Cadena COPE.

"Vamos a dar respuesta y prestar un servicio de calidad también", ha expresado esta mañana Pimentel, que coincidía con el regidor de la ciudad en solicitar a La Liga más diálogo con los ayuntamientos ante la celebración de este tipo de eventos. "Tienen el calendario desde el año anterior, se sabía que coincidía con la Feria de Abril". El delegado del área de Movilidad ha destacado la importante implantación de peñas madridistas en toda Andalucía: "Prevemos que va a ver un gran desplazamiento para ver a su equipo, deben tener esa deferencia para poder coordinar mucho mejor el operativo" ante la expectación que causa entre los aficionados.

Los agentes de Policía Local, por ejemplo, llevan tiempo señalando que no dan abasto. La queja es clara: no hay policías para el centro de control, por ejemplo, pero sí para los eventos. "Los fines de semana, ante la falta de policía, la Jefatura tiene que nombrar refuerzos, pero para este ayuntamiento los eventos tienen preferencia sobre el funcionamiento de la policía. Se nombran refuerzos para la calle, pero no se refuerza la unidad que tiene que coordinar a los policías que están en la calle", señaló Santiago Raposo, portavoz del sindicato CSIF en la Policía Local hace unas semanas.