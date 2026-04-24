Trabajar la Feria desde la trastienda: “Lo hacemos porque cobramos el mes, aunque lo duro no lo compensa"

De sábado de preferia al domingo de los fuegos. Catorce horas al día durante nueve jornadas. De 12 del mediodía a cinco de la mañana, por ejemplo. En los fogones, en la puerta de una caseta o al frente de un puesto de algodón. Vendiendo en las calles o sirviendo comida a los feriantes. La Feria de Abril la sostienen muchos; también quienes, en días de celebración, jolgorio y alegría, trabajan a destajo para ganar un sueldo que, lejos de ser una paga extra, resulta “fundamental” en sus casas.

En las 1.059 casetas que se distribuyen por el Real de la Feria hay un equipo de cocina y hostelería. En las casetas particulares, en la mayoría de los casos está compuesto por un cocinero, un pinche, dos personas en barra y un o dos camareros que forman parte del mismo catering. Además, casi todas tienen a una persona vigilando en la entrada para evitar saturaciones.

Un trabajador ultima los detalles de una caseta de la Feria de Abril. / Rocío Soler Coll

La gran mayoría comenzaron a trabajar el sábado de preferia con el montaje de la barra y asumirán un horario de entre 14 y 16 horas sin apenas descanso. Todos los profesionales con los que ha hablado este periódico coinciden en que este es un trabajo de altísima intensidad comprimido en un corto espacio de tiempo. Una manera breve -que no fácil- de ganar una cantidad de dinero que, por otra vía "sería imposible". Dicho de otra forma, "un pellizco bueno en poco tiempo".

Todos los trabajadores de la hostelería cobramos entre 1.200 y 1.600 euros, con bote incluido, por trabajar estos días Cocinero con más de 20 años de experiencia en la Feria de Abril

"Todos los trabajadores cobramos entre 1.200 y 1.600 euros, con bote incluido, por trabajar estos días. En el caso de los puerta (los vigilantes) baja a unos 800 y también los algodoneros que son asalariados. Los cocineros, por ejemplo, pueden ganar un poco más que los camareros", cuenta desde una caseta en la calle Juan Belmonte un cocinero que lleva 22 años trabajando en la Feria.

A su lado, su compañera de cocina, una mujer que roza los 40 años, resume así la situación: "Lo hacemos porque cobramos el mes, aunque lo duro no lo compensa". En su caso, trabaja con su marido en la misma caseta -él en la barra-, un matrimonio con dos hijos. "Lo hacemos por la necesidad, porque sino no nos compensaría", insiste. Ambos tienen sus propios trabajos, ella lleva 20 años trabajando como limpiadora y él como técnico de seguridad. "Nosotros hemos cogido vacaciones para poder trabajar en Feria. Este dinero nos viene muy bien porque si no vivimos asfixiados".

Unos 150 euros al día y 11 a la hora

A pesar de la dureza del trabajo, la intensidad del ritmo, las pocas horas de sueño y el cansancio permanente, asumen con entereza que para ellos es una oportunidad para llevar más dinero a sus casas, a pesar del esfuerzo. "La jornada es durísima, no te da tiempo ni a levantar la cabeza, cuando te das cuenta son las dos de la semana. El año pasado me quedé dormido de pie un día", comenta un compañero.

La jornada es durísima, no te da tiempo ni a levantar la cabeza, cuando te das cuenta son las dos de la semana

Cobrar alrededor de 1.400 euros en nueve días suena bien. Es el sueldo de muchos sevillanos por un mes trabajado. Sin embargo, hay que tener en cuenta la intensidad y la extensión de la jornada laboral. La mayoría cumplen un horario que comienza alrededor de las 12 del mediodía y termina hacia las cinco de la mañana. Al día siguiente, vuelta a empezar. Lo hacen por alrededor de 150 euros al día, lo que significa que ganan unos 10 euros la hora. "Hay horas, bien entrada la noche, que se hacen muy largas. Entonces no hay sueldo que lo compense", apuntan.

Los sueldos de los trabajadores, insisten, no han cambiado a lo largo de los años. "Oíamos aquello de "todo ha subido en la Feria" pero nuestros sueldos no, nosotros cobramos lo mismo desde hace años".

El primer año trabajando en Feria

El ánimo de quienes se estrenan por primera vez en Feria poco o nada tiene que ver con aquellos que llevan ya varios años arremangándose en el Real. Es la primera vez que Pablo, un joven de 22 años estudiante de Ingeniería de la Edificación, servirá platos de jamón, montaditos y jarras de rebujito a los feriantes.

El único trabajo con el que puedo asemejar el sueldo es recogiendo aceitunas, que también lo hago, pero eso es de sol a sol Pablo — Joven estudiante y camarero en la Feria de Abril

"Yo estoy agradecido. Cobraremos unos 1.400 euros con bote incluido, que son unos 80 euros. El único trabajo con el que puedo asemejar el sueldo es recogiendo aceitunas, que también lo hago, pero eso es de sol a sol", explica a este medio.

Una algodonera de feria en feria

En la esquina entre Juan Belmonte y Alfonso de Orleans y Borbón, a pocos metros de la calle del Infierno, las luces de neón de un puesto de algodón de azúcar está rodeada de niños y padres. Es la cuarta generación que regenta este pequeño espacio que se convierte en un oasis para los más pequeños de la familia estos días de Feria. María Dolores y Manuela, dos señoras que superan la sesentena, trabajan mano a mano en el pequeño puesto. Lucen unos llamativos delantales de colores con flores de croché porque, dicen: "Cansadas pero arregladas".

Manuela, algodonera de la Feria de Abril. / Rocío Soler Coll

"Nosotras abrimos a las 14.30 horas para comer y ya hasta las cinco de la mañana sin parar. En Feria funciona así, no tenemos horario ni para comer, ni para dormir. Nos hacemos un bocadillo y nos lo comemos de pie, lo que sea", relata María Dolores, que se dedica a esto durante todo el año. Ellas ganarán alrededor de 1.000 euros por su trabajo, pero les surge una duda: "¿Y si llueve y no vendemos? Entonces no lo sé".

Tras la Feria de Sevilla, María Dolores se irá a la del Puerto de Santa María y de ahí, seguirá repartiendo algodones de feria en feria. Lo suyo no es algo puntual, vive así todo el año.