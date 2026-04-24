El tranvibús de Sevilla Este ampliará su recorrido desde este lunes de manera definitiva y llegará hasta el Prado de San Sebastián

El tranvibús amplía su recorrido de manera definitiva, tras la prueba de esta semana en la Feria de Sevilla. Desde este lunes 27 de abril, este autobús no terminará su trayecto en Nervión sino que llegará hasta el Prado de San Sebastián, donde hará parada de regulación y efectuando también paradas en el apeadero de San Bernardo. Esta línea especial de Tussam, promovida por el Ayuntamiento de Sevilla para facilitar la movilidad de los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca, de momento se quedaba en Nervión a la espera de la ampliación que llegará después de verano, cuando tenga el final del trayecto en el centro, en la Plaza del Duque.

El uso del tranvibús en esta Feria, en lo que se refiere a viajeros, está siendo todo un éxito. Aunque no está exento de numerosas colas en las paradas y de retrasos en el recorrido por el intenso tráfico en hora punta. Según ha informado el Gobierno de José Luis Sanz en el balance de este viernes, la línea TB1 desde Sevilla Este hasta la contraportada transportó este jueves a 23.822 viajeros, un 80% más que el mismo día del año pasado con la LE. Este aumento da continuidad a un porcentaje superior de viajeros de casi el 50% en los días anteriores.

Actualmente, durante esta semana, el recorrido del tranvibús ha venido siendo el habitual que encadena esta línea de Tussam hasta que llega a la parada de Luis de Morales. Desde allí, en vez de tomar su ruta, continua recto por la Avenida de San Francisco Javier, como hacen otras líneas como el C1. Desde allí, continua hacia Diego Martínez Barrios y Cardenal Bueno Monreal, punto que conecta al tranvibús con la parte trasera de la Feria, donde tiene su última parada. Este recorrido, según informó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, tiene una duración estimada de entre 40 y 50 minutos

Así, ahora mismo las paradas, son: Torreblanca, Avenida de la Aeronáutica, Avenida de las Ciencias I, Avenida de las Ciencias II, Palacio de Congresos, Cercanías, Las Góndolas, Santa Clara, Montes Sierra, Kansas City I, Kansas City II, Santa Justa y Luis de Morales. A partir de aquí, se suprime la vuelta por La Buhaira y suma tres paradas nuevas: Diego Martínez Barrios, Cardenal Bueno Monreal y la Contraportada.

Desde el Ayuntamiento se celebró una "receptividad grande" en el distrito de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca con mensajes positivos recibidos de forma directa y por redes sociales en las últimas horas. Y las opiniones entre los usuarios consultados por este periódico son dispares, en función del momento de uso del tranvibús, con quejas también a través de Twitter.