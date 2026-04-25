La DGT alerta a los conductores sevillanos: llevar el coche sucio será sancionado con 200 euros de multa

No lavar el coche después de que se ensucie de barro, tierra, nieve o cualquier otro deshecho puede parecer únicamente un inconveniente estético, pero en realidad se trata de un problema que puede acarrear a los conductores sevillanos una multa de 200 euros.

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la encargada de dar la voz de alarma sobre esta situación que puede suponer un peligro tanto para los conductores como para el resto de usuarios de la vía, lo que ha llevado a la legislación a calificar este hecho como una infracción grave.

La DGT recuerda que la matrícula debe ser perfectamente legible

"Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas", ha señalado al respecto la DGT que, además, ha indicado que esta infracción "se sanciona".

Los motivos que han llevado a las autoridades a penar esta realidad radican en los problemas de visibilidad que puede suponer la suciedad en los cristales del vehículo para el conductor, así como las dificultades de identificación del vehículo por parte de los agentes o los sistemas de control en los casos en los que la matrícula se oculte con esa suciedad.

La ley obliga a comprobar que no haya obstáculos en la placa

"El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación", indica sobre este asunto la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Por ello, la legislación indica que no cerciorarse de que las matrículas se puedan leer correctamente se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa.

La suciedad dificulta el control de los vehículos por agentes y radares

Esto se debe a que, de no poder comprobarse con total claridad la matrícula, los agentes de tráfico y los sistemas automáticos de detección, como los radares, tienen serias dificultades para controlar e identificar a los vehículos, lo que puede suponer un riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Pero el problema, y la multa, es aún mayor cuando las matrículas no están tapadas por un descuido, sino que han sido ocultadas de forma deliberada con pintura, adhesivos o cualquier otro método, lo que elevaría la sanción a 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet.

La suciedad en los cristales también puede ser sancionada

Pero la suciedad en el coche no solo puede afectar a las autoridades a la hora de identificar a los vehículos, sino que también puede provocar la pérdida de visibilidad por parte del conductor, lo que pondría en peligro tanto a los ocupantes del turismo como al resto de ciudadanos.

Una realidad que ha hecho que la legislación también considere este extremo como una infracción grave sancionada con 200 euros de multa.

El reglamento exige una visión diáfana de toda la vía

"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias", recalca el Reglamento General de Circulación.

Además, el texto también asegura: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Por ello, los conductores que no mantengan su vehículo correctamente limpio, impidiendo la lectura de las matrículas y la visibilidad de los conductores, se enfrentan a una infracción grave sancionada con una multa económica.