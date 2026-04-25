La Feria de Abril supera el millón de viajeros en Tussam: más de 100.000 han usado el tranvibús desde Sevilla Este

Tussam sigue superando sus cifras de 2025, lo que demuestra que cada vez más viajeros apuestan por desplazarse al Real de la Feria de Sevilla en autobús, a pesar de las esperas y los atascos en hora punta, sobre todo en madrugada. De hecho, a falta de los datos del fin de semana, el Ayuntamiento ha anunciado este sábado que ya se ha rebasado la barrera del millón de viajeros con las cifras obtenidas entre el lunes y el viernes. En concreto, son 1.059.788 personas las que se han montado en un autobús de Tussam en estos cinco días, un 7,3% más que en el mismo periodo del año pasado.

"Este pasado viernes, Tussam superó el millón de viajeros y eso es gracias al gran trabajo que está haciendo en esta Feria. Quiero felicitar y darle las gracias a toda la plantilla, a su comité de empresa. Gracias a todos ellos y al trabajo del resto de empleados municipales los sevillanos estamos disfrutando de una gran Feria", ha valorado el alcalde, José Luis Sanz, este sábado, aprovechando su visita a los trabajadores de Tussam y empleados que se encontraban realizando el servicio especial desde el Prado hasta el Real, para acto seguido probar él mismo la lanzadera.

El alcalde, José Luis Sanz, haciendo uso de la lanzadera de Tussam hasta la Feria de Abril / Ayuntamiento de Sevilla

Una de las claves de este hito logrado por Tussam está siendo el tranvibús, el gran estreno del plan de movilidad de la Feria de este año, en sustitución de la LE. La decisión de ampliar su recorrido hasta la contraportada está siendo satisfactoria en cuanto a números, muy por encima de los de la LE en 2025, como la opción de transporte público a disposición de los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca. La línea TB1, Sevilla Este – Contraportada, transportó este jueves a 23.224 viajeros, un 87% más que el mismo día del año pasado, y desde el Lunes del Pescaíto ya acumula 106.433 viajeros, superando este viernes los 100.000. Este jueves su acumulado estaba en 82.380 usuarios.

El Betis - Real Madrid no afectó a la Feria

A pesar de la coincidencia entre la Feria de Sevilla y el encuentro de las 21.00 horas entre el Betis y el Real Madrid en el estadio La Cartuja, el Ayuntamiento ha transmitido una ausencia de incidencias en este sentido. "Destacar el esfuerzo realizado en la aplicación de recursos, materiales y humanos, para atender, además de a la Feria, al partido de fútbol", ha valorado el Gobiero local en su balance.

La demanda de las líneas que prestan servicio directo al recinto Ferial fue de 218.614 viajeros este viernes, con un incremento del 6,4% respecto del mismo día del año 2025. Y para el conjunto de la red este viernes fue el de mayor demanda de la semana con 428.240 viajeros, un 2,6% más que el viernes del año pasado.

Por otro lado, el servicio especial dispuesto para el partido del Real Betis transportó 8.400 viajeros, entre la entrada y la salida. Tussam reforzó este servicio y aseguró autobuses para el desplazamiento hasta el estadio, de uso gratuito para la salida una vez terminó el encuentro.

Las líneas de mayor demanda del viernes fueron la Circular C2 con 34.088 viajeros (+24,4%), la Lanzadera Prado de San Sebastián – Feria con 30.282 viajeros (+0,4%), la Circular C1 con 26.585 viajeros (+16,2%) y la línea 3, Pino Montano – Bellavista, con 25.179 (+15,1%). Además, la Lanzadera del aparcamiento P13 (Charco de la Pava) transportó 33.200 viajeros.