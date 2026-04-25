¿A qué hora lloverá hoy sábado de Feria en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora

La Feria de Abril afronta este sábado una jornada marcada por la inestabilidad en las primeras horas del día y un repunte de la probabilidad de lluvia al final de la tarde, según la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque no será un día pasado por agua de forma continua, sí habrá tramos concretos con precipitaciones débiles que conviene tener en cuenta.

Madrugada: lluvia débil y primeras tormentas

Entre las 01:00 y las 06:00 horas se concentra el primer episodio de lluvia del día.

La probabilidad de precipitación en esta franja (02:00–08:00) alcanza el 75%, con riesgo de tormenta del 60%, según AEMET.

Primeras horas de la mañana: mejora progresiva

A partir de las 07:00 h, la lluvia desaparece:

07:00 - 10:00 h : cielo cubierto o con intervalos nubosos, pero sin precipitaciones .

: cielo cubierto o con intervalos nubosos, pero . 09:00 h: posibilidad de lluvia inapreciable (Ip), sin impacto real.

Este tramo será el más estable de la mañana, ideal para moverse por el Real sin paraguas.

Mediodía y primeras horas de la tarde: tregua

Entre las 10:00 y las 18:00 horas, AEMET no prevé lluvias:

Cielos mayoritariamente nubosos, con apertura de claros entre las 14:00 y 15:00 h .

. Temperaturas en ascenso hasta los 26 ºC.

La probabilidad de precipitación baja al 20% entre 08:00 y 14:00, lo que confirma una ventana de estabilidad en pleno ambiente de Feria.

Tarde-noche: vuelve el riesgo de lluvia

El segundo momento clave llega al final del día:

19:00 h : posibles lluvias débiles (0,1 mm) con cielo muy nuboso.

: posibles con cielo muy nuboso. Tramo 14:00–20:00 con una probabilidad de precipitación que sube hasta el 90%, aunque concentrada sobre todo al final de la tarde.

Noche: mejora definitiva

A partir de las 20:00 horas:

Desaparece la lluvia.

21:00 h en adelante : cielos despejados o poco nubosos.

: cielos despejados o poco nubosos. Probabilidad de precipitación cae al 5%.

Aviso amarillo este sábado por lluvias y tormentas en Córdoba y Jaén Aemet ha activado para la jornada de este sábado, 25 de abril, avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Córdoba y Jaén, esperándose precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas provincias. Según ha informado la Aemet en su página oficial dentro de la provincia de Córdoba se mantendrá activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones en la zona de la Sierra y Pedroches, la Campiña y Subbética cordobesa desde las 16:00 horas de este viernes hasta las 08:00 del sábado. Del mismo modo, también desde las 16:00 hasta las 08:00 de este sábado se esperan lluvias en Jaén, concretamente en las zonas de Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén.

En definitiva, el sábado de Feria no estará marcado por una lluvia constante, sino por episodios puntuales y débiles, concentrados sobre todo de madrugada y con un posible repunte al final de la tarde.