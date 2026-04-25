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Impactante vídeo del accidente del Tirachinas en la Feria de Sevilla

La atracción, una de las más concurridas de la Calle del Infierno, sufrió una avería en pleno funcionamiento con varios jóvenes en su interior

Vídeo | El instante en que se avería el Tirachinas en Sevilla

Vídeo | El instante en que se avería el Tirachinas en Sevilla

El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Feria de Abril vivió este viernes un momento de gran tensión cuando la popular atracción del Tirachinas sufrió una avería en pleno funcionamiento, un instante que ha quedado grabado en un vídeo difundido en redes sociales y que muestra la reacción inmediata de los presentes.

En las imágenes se aprecia cómo la atracción, una de las más concurridas de la Calle del Infierno, se encuentra en marcha con varios jóvenes en su interior mientras decenas de personas observan desde la zona de acceso. En cuestión de segundos, el mecanismo sufre un fallo brusco al romperses una de las cuerdas que impulsaba la nave, provocando gritos y escenas de desconcierto entre los asistentes.

El momento más impactante llega cuando uno de los elementos del sistema de sujeción cede de forma repentina, lo que obliga a detener la atracción de inmediato. Los operarios reaccionan con rapidez mientras el público se aparta y observa con preocupación la situación.

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Tras el incidente, los servicios de emergencia y seguridad actuaron con rapidez para asegurar la zona y atender a los heridos leves si bien los dos de ellas, que viajaban en el interior de la atracción, fueron trasladadas posteriormente a un centro sanitario. Aunque el susto fue considerable, la intervención permitió controlar la situación en pocos minutos, evitando consecuencias mayores.

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