Luis, Vicente y David, los héroes que salvaron dos vidas en esta Feria de Sevilla: "El bebé se asfixiaba y decidimos no esperar"

Eran las 23.11 horas del pasado Lunes de Pescaíto cuando entró un aviso al servicio 112 de una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca en Triana, en el entorno del Real. La Policía Local llegó al lugar donde ya se encontraban dos sanitarios de paisano sin poder sacarla del paro cardíaco y logró reanimarla con un desfibrilador. Estos agentes se llaman Luis Miguel Herrera y Vicente Antonio Arcos. Tres días después, en la noche del Jueves de Feria, Protección Civil salvó la vida de un bebé de solo año y medio que se estaba asfixiando en una caseta ubicada en la calle Antonio Bienvenida. Este voluntario es David Manuel González.

Dos vidas salvadas en estos cinco días gracias a dos actuaciones que han sido reconocidas este sábado por el alcalde, José Luis Sanz, en la Caseta Municipal. El primer edil popular ha puesto en valor la actividad de los profesionales y servicios públicos, especialmente los que han intervenido en situaciones de emergencia, además de la coordinación del CECOP, la Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional, junto a Protección Civil, Bomberos de Sevilla, los servicios sanitarios, así como los equipos de limpieza y mantenimiento.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoce la labor de profesionales de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en esta Feria de Abril / Ayuntamiento de Sevilla

La primera intervención de vida o muerte fue para asistir a una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca el Lunes de Pescaíto. Los policías lograron reanimarla y unos cinco minutos después llegó la ambulancia. Una vez estabilizada, unos 15 minutos más tarde se trasladó al Hospital con la Policía Local escoltando a la ambulancia. Un segundo patrullero trasladó al marido. Finalmente, sobre las 00.00 horas se llegó al hospital, fue atendida. Luis Miguel Herrera y Vicente Antonio Arcos fueron esos agentes que llegaron a un establecimiento y le salvaron la vida gracias a la rápida utilización de un desfibrilador. "Llegaron en apenas un minuto y actuaron con una profesionalidad y una humanidad ejemplares, demostrando la importancia de contar con medios adecuados y formación", ha destacado Sanz.

"La mujer se desvanece, y estaba siendo atendida por un médico que está en la reunión de ellos en la comida y no conseguían con la RCP sacarla adelante. Nos dieron el servicio, nos cogió en una callecita de al lado y tardamos un minuto o así en llegar. Se le puso el desfibrilador y gracias a eso esta mujer pudo salir adelante", recuerdan estos agentes de la Policía Local. A la mujer ya la suben a planta y "a día de hoy podemos alegrarnos de esa intervención".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoce la labor de profesionales de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en esta Feria de Abril / Ayuntamiento de Sevilla

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor la actuación de David Manuel González, voluntario de Protección Civil, quien intervino para salvar la vida de un niño de un año y medio que se estaba asfixiando en una caseta ubicada en la calle Antonio Bienvenida número 60. Los hechos tuvieron lugar sobre las 12 de la noche, cuando un familiar del bebé avisó a las autoridades de que el menor "presentaba síntomas de asfixia grave", tal como explicaron fuentes municipales. Ante la advertencia, se activaron los indicativos que estaban situados en la contraportada, y el vehículo de Protección Civil "se presentó de inmediato en la caseta" en la que se encontraba el pequeño.

"Tomaron una decisión rápida y valiente, trasladándolo directamente en su vehículo hasta el puesto sanitario, y esa decisión fue clave para salvarle la vida", ha señalado Sanz. "Nosotros nos encontrábamos en contraportada, se acercó un familiar del menor que nos decía que se estaba asfixiando y le dijimos que dónde se encontraba. Nos explicó que estaba en la calle Sánchez Mejías y directamente nos dirigimos con el vehículo hacia allí. Llegamos, vimos la situación del menor que se estaba asfixiando y en coordinación con la sala, viendo la gravedad, decidimos trasladarlo nosotros directamente antes de esperar a que vinieran los servicios médicos y tan solo cinco minutos es lo que tardamos desde Sánchez Mejías hasta el puesto sanitario para salvarle la vida", explica David Manuel.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoce la labor de profesionales de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en esta Feria de Abril / Ayuntamiento de Sevilla

Preparación del dispositivo de Feria desde febrero

El alcalde ha recordado que "todo empieza mucho antes, desde que se puso aquel primer tubo de la portada el pasado 22 de febrero, con los trabajos previos de montaje y planificación. El gran éxito de la Feria es que detrás de su preparación hay muchas personas que, desde hace meses, con su esfuerzo, hacen posible que Sevilla viva esta gran semana grande con seguridad y normalidad"

El alcalde ha extendido también su agradecimiento al área de Fiestas Mayores, Tussam, Metro de Sevilla, Lipasam, Emasesa, así como a los equipos de Urbanismo, Consumo, Protección Animal, Movilidad, Guardia Civil y el Puerto de Sevilla, por su implicación durante toda la semana. El acto ha concluido con un reconocimiento al personal de la Caseta Municipal —ordenanzas, equipo de protocolo, servicio de catering y personal de limpieza—, a quienes el alcalde ha agradecido su trabajo diario.