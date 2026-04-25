Planes gratis y culturales este fin de semana en Sevilla para disfrutar más allá de la Feria de Abril

En Sevilla no todo es Feria de Abril durante este fin de semana. Hay vida más allá de Los Remedios. Por ello, en la ciudad se puede realizar tanto este sábado y domingo como a inicios de la semana que viene, hasta el jueves cuando termine el mes, una ruta cultural alternativa o complementaria a la Feria.

Este fin de semana, sobre todo manda la oferta expositiva, con varios espacios municipales abiertos en horario especial de Feria. Si bien es el miércoles 29 cuando se concentran otros eventos: Danza Sevilla toma calles y espacios patrimoniales, mientras el Espacio Turina suma una cita internacional de música antigua con el debut sevillano de Les Paladins. Esta es la agenda cultural que ofrece Sevilla paralela a la Feria, con exposiciones gratuitas, danza en la calle y música antigua antes de mayo.

Planes para este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de abril

El principal reclamo vinculado directamente con la Feria es ‘Periferia’, del fotógrafo y director francés Julien Soulier, en la Casa Palacio Fabiola. Es una exposición que mira precisamente a lo que queda fuera del encuadre habitual de la Feria de Abril: sus márgenes, sus escenas más humanas y silenciosas, con una propuesta que mezcla fotografía, flamenco y creación contemporánea. Puede visitarse hasta el 3 de mayo. Durante la Feria abre de 11.00 a 15.00 horas y el acceso es gratuito para sevillanos.

También se puede visitar en la Real Fábrica de Artillería la exposición ‘Hierve el huerto, ¡oh, oh!’, de Irene Infantes, una muestra que dialoga con la memoria agrícola y la historia industrial del edificio. Está abierta hasta el 20 de septiembre, aunque durante la Feria tiene horario especial: del martes 21 al domingo 26 de abril, de 10.00 a 15.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

En la Sala Atín Aya sigue abierta ‘En el limbo. Arquitecturas en espera’, de Norberto Gil, una exposición sobre arquitectura, refugio y espacio habitado desde una mirada poética y sensorial. Puede verse hasta el 3 de mayo. Durante la Feria también funciona con horario especial, de 10.00 a 15.00 horas, del martes 21 al domingo 26 de abril.

Otro plan gratuito es ‘ReTRATArte’, en Factoría Cultural, una muestra surgida del trabajo entre barrios, aulas y emociones compartidas a través del retrato. Está abierta hasta el 4 de mayo y durante la Feria mantiene horario especial de 10.00 a 15.00 horas hasta el domingo 26.

En el Espacio Santa Clara se puede ver ‘Entre Coria y Grenoble’, segunda entrega del ciclo Interrelaciones y Desvíos, con obras de Antonio Sosa y Quique Sarzamora. La exposición permanece hasta el 10 de mayo y durante la Feria abre de 10.00 a 15.00 horas hasta el domingo 26.

También en la Real Fábrica de Artillería continúa ‘Del color en el arte (Coloramas)’, una muestra colectiva sobre la evolución del color en la creación artística desde una dimensión científica, simbólica y sensorial. Está abierta hasta el 17 de mayo y este fin de semana de Feria puede visitarse de 10.00 a 15.00 horas.

En el Espacio Santa Clara figura además la exposición ‘El Aniversario de las Bodas de Carlos V’, con más de medio centenar de piezas en torno a la boda imperial, Lisboa y Sevilla como capitales de ultramar y el universo artístico sevillano. Está abierta hasta el 30 de mayo. Durante la Feria mantiene su horario habitual, aunque el acceso gratuito requiere solicitud previa de entrada.

Y en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla se mantiene ‘Obras maestras de la pintura sevillana’, con piezas de la Fundación Focus Loyola, entre ellas obras vinculadas a Velázquez, Murillo y la iconografía histórica de Sevilla. Para este fin de semana, el plan viable sería el sábado 25, de 10.00 a 13.30 horas, ya que domingos y festivos permanece cerrada.

Planes del lunes 27 al jueves 30 de abril

La gran cita de la semana llega el miércoles 29 de abril, con el ciclo Danza Sevilla, que despliega propuestas por distintos puntos de la ciudad coincidiendo con el Día Internacional de la Danza. Ese día habrá una lectura del manifiesto a las 12.00 horas en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería, con acceso libre hasta completar aforo.

Por la tarde, el ciclo llevará la danza al espacio público. En calle Asunción 19 habrá danza clásica con ‘Cuerpo y arquitectura en armonía’, a las 18.00 y 19.00 horas; en la Plaza San Lorenzo, danza contemporánea con ‘Diálogo vanguardista con la ciudad’, también a las 18.00 y 19.00 horas; en la Terraza de Turismo, en Paseo Colón, flamenco con ‘Tierra y pulso’; y en la Alameda de Hércules, entre las columnas de la zona norte, danza española con ‘Color e identidad’. Todas estas propuestas son de acceso libre.

Ese mismo 29 de abril, el ciclo incluye ‘Las 24’, de Marco Vargas & Chloé Brûlé, a las 19.00 horas en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería. La entrada es por invitación, con recogida desde el 27 de abril en las taquillas físicas de la Real Fábrica de Artillería y del Espacio Santa Clara. La jornada se cierra con ‘Escena viva’, a las 21.00 horas en Metropol Parasol, también con acceso libre.

Otra cita destacada del miércoles 29 de abril es el concierto de música antigua de Les Paladins, con Lucile Richardot y Jérôme Correas, en el Espacio Turina. Presentan ‘Lucrezia, portraits de femme’, con obras de Haendel, Marcello y Vivaldi. Será a las 20.00 horas en la Sala Silvio, con entradas de 20 y 10 euros.

Además, entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril continúan abiertas las exposiciones de mayor recorrido: ‘Periferia’ en Casa Palacio Fabiola; ‘Hierve el huerto, ¡oh, oh!’ y ‘Del color en el arte (Coloramas)’ en la Real Fábrica de Artillería; ‘En el limbo. Arquitecturas en espera’ en la Sala Atín Aya; ‘ReTRATArte’ en Factoría Cultural; ‘Entre Coria y Grenoble’ y ‘El Aniversario de las Bodas de Carlos V’ en Santa Clara; y ‘Obras maestras de la pintura sevillana’ en el Ayuntamiento, esta última en horario de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.