La Policía cierra una caseta de la Feria de Sevilla y desaloja a 718 personas por exceso de aforo y estar a oscuras

La madrugada del Viernes de Feria que ha dado paso al fin de semana ha sido de las más complicadas de la semana en el Real por los numerosos incidentes que ha tenido que atender la Policía Local. Entre ellos, el Ayuntamiento de Sevilla ha destacado este sábado lo sucedido en torno a las 3.15 horas de la pasada madrugada en una caseta de la calle Pascual Márquez. Los agentes tuvieron que proceder al desalojo, denuncia y clausura del módulo como medida cautelar por exceso de aforo (hasta 718 personas en el interior) como por estar funcionando con las luces apagadas, debido a problemas en el cuadro eléctrico.

En total, el dispositvo policial tuvo que actuar en cinco casetas denunciadas por incumplimiento de horario, adoptando como medida cautelar la clausura de una de ellas, ya pasadas las 6.00 horas.

A lo largo del pasado Viernes de Feria se gestionaron desde el Centro de Control un total de 317 incidencias y 39 consultas de antecedentes y otros datos de interés. Además, se instruyeron siete diligencias por diferentes asuntos con seis detenidos, así como siete por tráfico. Cabe destacar el accidente que tuvo lugar en la atracción Steel Max por la rotura de un elemento, que resultó con cuatro heridos. Hubo que precintar la actividad y ya se investigan los hechos por parte de Policía Nacional.

Los carruajes también se vieron afectados por 12 actas de inspección, 22 actas de denuncia y hasta 14 pruebas de alcoholemia (todas negativas).

Golpe a la venta ambulante e inspección de alimentos

La actividad policial durante el día en el Real también tuvo un foco importante en las zonas aledañas al recinto ferial para localizar vehículos nodriza que almacenen mercancía para la venta de alcohol. Se localizó uno estacionado en las inmediaciones de la Feria y se depositó en los almacenes municipales.

Durante toda la Feria se destina un importante dispositivo de Policía Local, con efectivos de paisano y de uniforme y apoyo con drones para controlar la venta ilegal. Durante este viernes, en materia de venta ambulante, se realizaron 36 actuaciones (100 botellas de bebidas alcohólicas, 60 de refrescos y 80 de bebidas energéticas).

En relación a la actuación de la inspección veterinaria del servicio de Consumo en la contraportada del Real de la Feria, fueron 310 los vehículos inspeccionados, además de siete actas levantadas y 516,5 kilos de alimentos intervenidos, entre los que se encuentra un jamón de cebo (75 % raza ibérica), que se han enviado a MercaSevilla para su depósito a la espera de que se presente la documentación correcta sobre trazabilidad. Entre los productos destacan, por falta de frío, 20 kg de cinta de lomo y 410 kg de patatas cortadas.

Los servicios sanitarios, por su parte, realizaron 245 asistencias con 17 traslados hospitalarios. Entro ellas, en torno a las 4.25 horas de la madrugada, un agente tutor de la Policía Local atendió a una menor que denunciaba haber sufrido una agresión por violencia de género. La menor iba acompañada de su madre, y fue trasladada en primer lugar al centro de primeros auxilios de Cruz Roja. Después, fue valorada por el médico que estaba en esos momentos en el dispositivo de la Feria y este indicó, siguiendo el protocolo VioGén, que era necesaria la derivación hospitalaria.