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Los agentes de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en la Feria de Sevilla

Los agentes de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en la Feria de Sevilla

Rafa Aranda

Los agentes de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en la Feria de Sevilla

Rafa Aranda

Sevilla
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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este sábado en la Caseta Municipal un reconocimiento a los profesionales y servicios públicos que están haciendo posible el desarrollo de la Feria, destacando especialmente a quienes han intervenido en situaciones de emergencia salvando vidas durante estos días.

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