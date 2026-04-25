Rafa Aranda

Los agentes de Policía Local y Protección Civil que salvaron vidas en la Feria de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado este sábado en la Caseta Municipal un reconocimiento a los profesionales y servicios públicos que están haciendo posible el desarrollo de la Feria, destacando especialmente a quienes han intervenido en situaciones de emergencia salvando vidas durante estos días.